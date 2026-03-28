CY陳宗澤坦認感情生活美滿 重提與關嘉敏傳緋聞唔識處理

30歲出頭的CY陳宗澤，2020年憑參加《全民造星III》勇奪第八名人氣急升，並於2022年獲古天樂公司簽約正式殺入樂壇，惟連奪多個新人獎後，CY儼如淡出樂壇近兩年。CY陳宗澤2026年再出發，為其新歌《急口令》，接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。 CY自爆過去兩年「淡出」的因由，原來跟他橫掃新人獎後陷入迷惘有關，期間他主動向公司申請休假重整自己超過一年，他說：「唔關個獎事，係我自己做得唔好，又唔知自己做緊乜，想Take a break。」原來，這正正呼應了CY當年由中三輟學、其後再進修、參加選秀騷，從遊魂到發奮，終被喻為「神經刀」的那段經歷。節目中，CY亦回應了與關嘉敏的緋聞，他重申：「我哋係好朋友。」至於感情狀況，他則坦白說：「我而家有穩定交往對象。」

最大得著認識彭導 3歲變單親家庭隨父親成長的CY，坦承小時候孤獨易暴躁，亦因患有過度活躍症導致讀書成績差。當年CY中三輟學後數年再報讀公開大學進修、後來參加《造星3》，從遊魂到發奮殺入十強的表現，一如其花名「神經刀」般曲折。原來，他陪朋友參加《造星3》前，並不認識這曾熱爆全城的選秀節目，「當時做酒吧，贏咗個歌唱比賽冠軍就陪朋友報名，之前無睇過第一或第二季，以為比賽齋唱歌，跳舞零認識，到海選就知大鑊，團體賽更驚拖累人，係一直頂硬上。」他指最後殺入十強，最大得著是認識導師彭秀慧，令他改變了「心態」，CY稱：「初時我直情唔知自己做緊乜，成日遊魂咁，只係陪朋友嚟玩，從來無諗入十強。電視每次都見到彭秀慧話我，但其實佢都係相信我，認為我做得到。我到30強先開始覺得唔對路，因為太多人俾機會我，我係咪要為自己諗吓呢？就開始慢慢Push自己，最後入到Final，我已經覺得自己贏咗。」

新歌唱出戀愛態度 新歌《急口令》講CY的戀愛態度，被問及《造星3》期間曾爆出他與同屆參賽者關嘉敏的緋聞，他說：「我哋係好朋友，比賽後都會繼續約食飯，出嚟Gathering。傳嗰陣未出道，未接觸過記者，梗係驚，直情唔識點處理，但我哋真係只係好朋友。」直至2023年9月，再有報導指CY與模特兒June Ng拍拖，問到是否偏愛模特兒外型的女性，事關關嘉敏也擁有接近身材，他說：「我絕對唔係睇外在嘅人，雖然外表都吸引，但拍拖一定睇內在先，因為我屋企成長嘅經歷，我一定會顧及屋企人感受，一定會帶佢返屋企，俾屋企人感受佢嘅性格先，At least要知道呢個女仔係唔係善良。所以，善良係最緊要。」至於與模特兒June Ng的關係如何？他說：「都係嗰句，都係好朋友嚟。」

再問目前感情狀況如何，CY終於鬆口說：「In a relationship，係穩定交往中。」他指公司從沒反對他拍拖，與女友出街不會避忌，他亦不相信感情會影響事業。經歷反省再振作，他也為自己訂下這一行的目標：「我真係好鍾意唱歌，最大目標係以歌唱事業幫我賺錢，可以開到自己嘅Tour，生活唔需要再擔心，亦可以等我成家立室，令到家人開心。」