薛家燕76歲生日獲謝天華獻吻 囡囡要求減產去拍拖

今個月30日是薛家燕的76歲生日，新城廣播特別為她準備生日蛋糕、鮮花、賀卡及禮物，令家燕姐非常開心。同場還有在《皆大歡喜》扮演她兒子「金月」的謝天華。家燕說：「多謝大家咁關心我，同支持我，喺新城都做咗九年啦！年年生日都比我一個驚喜，好多謝佢哋！亦都好多謝今日個特別嘉賓謝天華，我又大一歲，我個樣仲係細一歲嘅！哈！」傳媒要求謝天華錫一啖家燕姐，他即說：「佢男朋友會呷醋嘅！」之後他拿起生日卡遮住，然後天華更抹咀示意回味，最後在全場傳媒起哄下，再吻家燕姐的臉。

為健康減產

家燕姐開心可以請到謝天華做嘉賓，她指天華很忙碌，很難得可以約到他，更笑謂專登就天華而選擇今日直播。天華聞言即稱為了家燕姐全家改機票。家燕姐續指不要看天華樣子生得很花弗，其實是位很顧家的男人。問到家燕姐如何慶祝，她表示適逢復活節假期，明天舉家外遊。

提到囡囡有感她年紀大，不想她太辛苦要求減産，家燕姐表示自己一度抗拒，因為有部分工作可以跟其他藝人一齊做，一齊開心。她坦言藝人最開心上台見到觀眾拍掌，那種滿足難以形容，很享受可以扮靚靚唱歌跳舞。她坦言囡囡很擔心她的體力透支，加上有一次飛得太頻密，舟車勞頓搞到整傷腰骨，雖然已經康復，但為了保重身體，今年會去多些旅行。她表示自己全年有過百商演活動，希望囡囡只減她三分一工作。