新加坡歌手黃俊榮獲盧廣仲加持 邀黃偉文填詞推廣東歌進軍香港

新加坡創作才子黃俊榮（Amsden）繼2023年推出代表作《太陽與地球》後，最近正式發表廣東歌新作《地球與隕石》，完美串聯其「宇宙情歌三部曲」，從《太陽與地球》的穩定溫暖，到《放飛機》的訊息等待孤單，再到今次隕石的短暫激情與毀滅衝撃，捕捉現代遠距戀情的矛盾真實。

被翻唱爆紅背後故事

25歲的Amsden曾當童星，早於11歲參加《華人星光大道》奪第九名，可愛模樣與歌唱實力深入民心，經歷變聲低潮期後，於2023年以原創《太陽與地球》重新出發。歌曲驚喜入選台灣金曲歌王盧廣仲17周年專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》，經重新編曲弦樂四重奏詮釋，令歌曲迅速在網絡上爆紅，盧廣仲更將《太陽與地球》帶到舞台上演唱，兩人於後台交流合照留念，更窩心到黃俊榮IG帖文留下心心圖案打氣，Amsden感動回覆：「謝謝哥」，金曲歌王認證讓黃俊榮更獲矚目，意外爆紅成為他25歲重生的轉捩點。