謝天華重提演唱會抱起家燕姐 爆全個娛樂圈唔敢接

今個月30日是薛家燕的76歲生日，新城廣播特別為她準備生日蛋糕、鮮花、賀卡及禮物，令家燕姐非常開心。同場還有在《皆大歡喜》扮演她兒子「金月」的謝天華。傳媒要求謝天華錫一啖家燕姐，他即說：「佢男朋友會呷醋嘅！」之後他拿起生日卡遮住，然後天華更抹咀示意回味，最後在全場傳媒起哄下，再吻家燕姐的臉。
問到二人會否有合作計劃，家燕姐表示最想請天華做演唱會，表演嘉賓，「我哋拍檔過好多次！佢好掂㗎！如果係呢，天華要再次捧起我！你夠唔夠力丫？」天華即說：「你搵過第二個啦！」家燕提起當年天華在其演唱會抱起她的一幕笑過不停，「我已經係開數之前食少咗嘢！你有冇覺得我身輕如燕？」天華再說：「輕咗幾克！好彩我條腰無事！其實呢個job成個娛樂圈都冇人咁樣接，得我接嘅啫！好彩最後都好成功咁！」他又搞笑稱當時抱起家燕姐時面青青，台下觀眾不停著他要頂住。
天華表示如果要重演一次，必須要叫威也組到場。問到他的近況，他表示主力在內地工作，通常有工作才回內地，「我一做完嘢就會返香港，兩面走嚟走去咁！（有冇話拍戲定淨做綜藝？）戲我有拍，綜藝我都有做，對我嚟講唔會揀得好犀利，最主要係睇啱唔啱，要啱自己先會接，唔啱嘅就唔會夾硬去接。」他透露明天（29日）便會跟家人飛到陽光海灘的地方度假，陪小朋友放電。