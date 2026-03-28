謝天華重提演唱會抱起家燕姐 爆全個娛樂圈唔敢接

今個月30日是薛家燕的76歲生日，新城廣播特別為她準備生日蛋糕、鮮花、賀卡及禮物，令家燕姐非常開心。同場還有在《皆大歡喜》扮演她兒子「金月」的謝天華。傳媒要求謝天華錫一啖家燕姐，他即說：「佢男朋友會呷醋嘅！」之後他拿起生日卡遮住，然後天華更抹咀示意回味，最後在全場傳媒起哄下，再吻家燕姐的臉。

問到二人會否有合作計劃，家燕姐表示最想請天華做演唱會，表演嘉賓，「我哋拍檔過好多次！佢好掂㗎！如果係呢，天華要再次捧起我！你夠唔夠力丫？」天華即說：「你搵過第二個啦！」家燕提起當年天華在其演唱會抱起她的一幕笑過不停，「我已經係開數之前食少咗嘢！你有冇覺得我身輕如燕？」天華再說：「輕咗幾克！好彩我條腰無事！其實呢個job成個娛樂圈都冇人咁樣接，得我接嘅啫！好彩最後都好成功咁！」他又搞笑稱當時抱起家燕姐時面青青，台下觀眾不停著他要頂住。