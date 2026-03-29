久保田利伸63歲零走樣髮量驚人 《LA·LA·LA LOVE SONG》群星版MV賀出道40年 (有片)

日本長青創作歌手久保田利伸入行40年，本月除展開紀念巡演《40th Anniversary Arena Tour 2026「Big up! “Supreme”」》，還有連串慶祝項目，當中最矚目就是他邀來20組藝人單位為其代表作拍攝《LA·LA·LA LOVE SONG》的群星版MV。

久保田利伸於80年代出道，他筆下作品不乏人氣名曲，首推木村拓哉主演神級日劇《悠長假期》主題曲《LA·LA·LA LOVE SONG》最為經典，此曲於1996年推出時更找來英國超模「黑珍珠」Naomi Campbell獻聲合作，曾創下186萬張驚人銷量。