久保田利伸63歲零走樣髮量驚人 《LA·LA·LA LOVE SONG》群星版MV賀出道40年 (有片)

日本長青創作歌手久保田利伸入行40年，本月除展開紀念巡演《40th Anniversary Arena Tour 2026「Big up! “Supreme”」》，還有連串慶祝項目，當中最矚目就是他邀來20組藝人單位為其代表作拍攝《LA·LA·LA LOVE SONG》的群星版MV。
久保田利伸於80年代出道，他筆下作品不乏人氣名曲，首推木村拓哉主演神級日劇《悠長假期》主題曲《LA·LA·LA LOVE SONG》最為經典，此曲於1996年推出時更找來英國超模「黑珍珠」Naomi Campbell獻聲合作，曾創下186萬張驚人銷量。
7月迎來64歲生日
近日，久保田利伸官方YouTube頻道公開《LA·LA·LA LOVE SONG》群星版MV，多位紅星齊齊亮相賀久保田利伸40周年，當中包括龜梨和也、松下洸平、三浦大知、AI、村上信五、DA PUMP主將ISSA、EXILE主音ATSUSHI、小澤征悦、KREVA、北村一輝、城田優、Skoop On Somebody、夏木麻里、山寺宏一等，MV一出立刻引起網民熱議及大嘆充滿回憶。
久保田利伸今年7月將迎來64歲生日，他的狀態極佳一直是大家討論焦點，不僅容貌幾乎沒有走樣，就連頭髮濃密的程度，彷彿時光未曾在他身上留下痕跡！