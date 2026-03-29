陳卓賢腳傷復原近4成 專揀23號出歌有咩原因？

陳卓賢（Ian）與洪嘉豪為「地球一小時」活動擔任大使，活動由小儀擔任主持。洪嘉豪表示跟Ian默契多了，同時他的英文對白也多了，Ian表示如果下年繼續擔任，可能換成他的英文對白比較多。談到他近日出歌，但連續3個月都是23日派台，問到他是否有特別原因，他說：「因為呢個係檔期問題，4月23號都會有小驚喜。」他又表示因為年中開騷，因為有新的主題，所以計劃開騷前每個月出一首歌，好讓有足夠的新歌。

問到還要出幾多首，他就大賣關子，並笑稱上次開騷的大U領背心look未必再度重演舞台，更笑稱背心因為洗得太多而變到個U字愈來愈闊，所以下一個騷會準備多幾件。他表示服裝、舞台同rundown都在商討中。再問到他何時開騷，他說：「Summer boy開summer騷，詳情不經不覺都俾我公佈晒，大家都好似知道晒咁，但場次未知，自己都想多啲。」對於在演唱會上要跳舞，是否代表會推出快歌，他表示跳舞的歌不一定要快，自己近日趁腳傷開始好了近4成也去做一些肌肉訓練，不想像上一次般負傷排舞，令腳患痛上加痛。

提到他跟MIRROR幾位成員到麥花臣場館睇邱傲然Tiger 處男演出，Ian被拍到一班兄弟站起來的時候，僅得他坐低隨音樂擺動。他說：「我之前開騷都講，大家鍾意起身就起身，坐低就坐低，大家唔同性格，唔好逼佢，都係享受緊同一件事，只係用另類方式。」他表示自己內心是非常投入，更大讚整個演出不錯。對於Tiger在舞台上談到年齡焦慮，指「過多幾年成隊MIRROR都過30歲」，32歲的Ian表示沒有年齡焦慮，更笑稱「因為Frankie坐咗我隔籬，我唔好意思去焦慮，如果我表現好焦慮，咪好似挖苦佢囉。」