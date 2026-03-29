MIRROR見面會｜Lokman楊樂文想做「港版瀧澤秀明」 拎紅蘿蔔手燈：多謝黎明(有片)

由MIRROR官方歌迷會主辦的《Hi MIRO! Garden Party 2026》首輪活動，一連五日、共6場(2026 年 3月 26至30日)於麥花臣場館舉行。繼王智德打頭陣後，第二場歌迷聚會由楊樂文 (Lokman) 接捧登場。Lokman 開場以《如果電話亭》走進觀眾席，隨即引來全場粉絲興奮尖叫。

示範戴頭巾 Lokman又率領一眾「頭巾兵團」 (Lokman fans)戴上頭巾，更即場分享多種穿戴方式。接著，Lokman直接走進觀眾席大派粉絲福利，包括與粉絲勾手指尾、深情對望、為粉絲拍攝打氣片段等。期間有粉絲以黎明演唱會的 「紅蘿蔔」造型手燈，換取與 Lokman 自拍的粉絲福利，Lokman 更以一句「多謝黎明」作結，場面爆笑。

精選貓 鬚 贈fans 之後，Lokman獻唱《Fly》，並邀請四位 MIRO 上台進行即席寫生。四位 MIRO更分別獲得由Lokman 送出的私人物品，包括他非常喜愛、購自日本的貓貓磁石，尚未面世的自家品牌斜孭袋、拍攝《繩角》時陪伴操肌使用的水樽，以及愛貓的觸鬚，寓意將「Good Day」的幸運祝福送給粉絲。

開 事務所培育新人 活動尾聲，Lokman 與粉絲分享未來的夢想，希望將來有機會開設一間「Johnny 事務所」培育後輩，成為「港版瀧澤秀明」。完場前，他更與粉絲一同許願《WTF演唱會》Part 3，最後以一曲《虎道們》為聚會劃下熱血沸騰的句號。