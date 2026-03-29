洪嘉豪擁抱港式英文 出新歌《穿波鞋的惡魔》發現與歌迷有代溝

洪嘉豪昨晚與陳卓賢、小儀齊到尖沙咀出席「地球一小時」熄燈儀式。 (娛樂組攝)

世界自然基金會(WWF)自2007年發起的全球性環保活動「地球一小時」，昨晚(28日)全港近4,000間公司、機構及大廈集體關燈一小時，包括青馬大橋、西九文化區M+藝術館及ifc等，晚上8時半起齊關掉外牆燈光及廣告燈牌。

第4年任大使的洪嘉豪(Kaho)，昨晚與陳卓賢(Ian)、小儀齊到尖沙咀出席「地球一小時」熄燈儀式。洪嘉豪跟Ian再次合作拍攝活動宣傳片，Kaho受訪時表示兩人已培養出默契，希望下年可以繼續拍檔。