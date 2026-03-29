洪嘉豪擁抱港式英文 出新歌《穿波鞋的惡魔》發現與歌迷有代溝

世界自然基金會(WWF)自2007年發起的全球性環保活動「地球一小時」，昨晚(28日)全港近4,000間公司、機構及大廈集體關燈一小時，包括青馬大橋、西九文化區M+藝術館及ifc等，晚上8時半起齊關掉外牆燈光及廣告燈牌。
第4年任大使的洪嘉豪(Kaho)，昨晚與陳卓賢(Ian)、小儀齊到尖沙咀出席「地球一小時」熄燈儀式。洪嘉豪跟Ian再次合作拍攝活動宣傳片，Kaho受訪時表示兩人已培養出默契，希望下年可以繼續拍檔。
劇透下首新單曲
Kaho自言今次在宣傳片中挑戰更多及更複雜的英文對白，由於拍攝要交由相關部門審批，結果他有兩、三個英文卻被要求更正發音，話雖如此，但他堅持「擁抱」港式英文：「我始終都係一個土生土長嘅香港人，話就話係英文中學讀書，但都係學到比較local啲嘅英語，我係會擁抱呢樣嘢，我覺得係驕傲嚟！」他又抱怨自己的英語對白比Ian長，對方今次只需講「Just do it！」簡單用語，笑言跟Ian各有長處，他亦尊重大會，未有打算交換稿讀。推出完新歌《穿波鞋的惡魔》後，Kaho預告下首單曲都有英文歌詞，他突然發現：「副歌第一隻字添呀，係『OH！』，以前有歌唱過『HEY』。」透露此曲只錄了一半，而今次會跟一位大家都認識的監製首次合作，大家合作愉快。
讚嘆陳蕾轉數快
新歌《穿波鞋的惡魔》反應不錯，他指原來很多fans都未睇過電影《穿Prada的惡魔》，覺得與歌迷有代溝，同門好友陳蕾知道後，竟然替他想出新歌名，Kaho大讚陳蕾非常厲害：「佢轉數係叻過以前，有次同佢講起呢啲故事，佢話可能有代溝，佢話你首歌應該叫《我推的『鞋』子》，我真係歎為觀止，佢喺我身上學到嘢。」談到早前在宣傳活動上忘記搣新衫尺碼膠紙，Kaho認為下次可以再試一次，又大嘆「觸及率我出歌都冇咁多」！