張敬軒突襲王菀之澳門演唱會 上台抱起Ivana主動邀合體開騷

王菀之(Ivana) 昨晚在澳門倫敦人舉行演唱會，全場爆滿，與5千觀眾一起度過了一個既療癒又充滿驚喜的難忘夜晚。 演唱會一開始，王菀之就用獨有的空靈嗓音，一連唱了20多首歌，讓歌迷聽出耳油。唱完一連串的經典作品後，終於停下來與觀眾聊天，一開口就展現了她的幽默本色，Ivana：「現場，原來你哋唱歌咁好聽！我好想有個要幾千人一齊唱，不如你地都報名吖！唔啱音唔啱拍子，就企後少少，我講真，我真係想有個大Choir！」這番話一出，全場觀眾立刻報以熱烈的歡呼和一聲整齊響亮的 「好呀！」場面溫馨又搞笑。她接著調皮地提到：「其實有睇過紅館騷，都知道唱完《小俠》係完㗎啦，其實完咗㗎啦，哈哈。」此話一出，現場觀眾當然不肯放過她，隨即狂叫「Encore」，聲音震破場館。

Ivana：我個人好慌 王菀之故作正經地笑道：「我唔係呢啲人嚟㗎，哈哈！咁近距離分享音樂，所以大家應該好熟㗎啦。」話音剛落，觀眾的歡呼聲再次不絕於耳。她隨即宣布：「以下呢part，我哋真係真係咁玩，點唱！」現場隨即陷入一片歡樂的沸騰之中，不停大叫想聽的歌名，而王菀之亦滿足歌迷，唱了《幸福》、《想愛不相愛》、《月亮說》等，而在點唱環節中，王菀之突然自嘲：「其實我點解講錯嘢，因為我個人好慌，你估我一個人企係到講嘢好容易？不如唔好我自己一個講啦，請佢上嚟同我講啦！」這時全場燈光一轉，神秘嘉賓張敬軒突然登場，隨即令全場觀眾瞬間陷入瘋狂，尖叫聲此起彼落。

軒仔：你終於知自己係方形 軒仔走到台上，二話不說，突然一把將Ivana整個人抱起來，這個驚喜不單讓Ivana驚呼，也全場觀眾瞬間陷入「暴動」級別， 軒仔抱著好友笑道：「你又重咗！」Ivana 幽默回應：「你可能係第一個做到呢個動作嘅男人。」軒仔隨即補了一句：「唔怕，我帶咗腰封，哈哈！」引得全場大笑。放下Ivana後，張敬軒深情地對她說：「我好開心，啱啱喺台下聽你唱歌，真係起雞皮，好好聽。」Ivana立刻回應：「我哋唔會講假話㗎，難聽我哋會話，下次再見。」軒仔接著認真地說：「我成日覺得點解你個舞台好似有個魔力，我好羨慕今晚每一位觀眾，睇菀之show係一個好療癒嘅晚上。佢嘅表演，佢嘅樂隊，台下standby，我都有被你音樂擁抱住嗰個感覺。識你咁多年，都係咁冇變過。你話自己好慌，恭喜你終於知自己係方形啦。」Ivana笑著接話：「我哋上一次紅館合體時，係冇講嘢，今日講嘢啦所以。」軒仔故作驚訝：「講咩？拜年？呢個場我好熟，呢度好老嚟㗎，開騷一不離二，二不離三，三不離四，我都好似就返嚟喇。」軒仔又對著 Ivana 說：「我想話呢，我幾時可以脫離嘉賓身份，變成同你一齊再開騷呢？」語畢再次引爆全場，軒仔感嘆：「我哋對上合體就嚟…10年啦！」Ivana點頭：「10年。我哋仲健在係一個福氣。」軒公道：「如果呢個10年唔開，我哋就60歲啦。」隨後，兩人在全場觀眾的見證下合唱了經典歌曲《手望》。騷後Ivana受訪表示，對於張敬軒在台上公開邀請她合體開騷，Ivana 笑言：「好感激佢嚟，佢都好忙㗎，啱啱身體又唔舒服，剛剛好番冇耐，多謝佢嚟澳門支持我。合體再做騷呢？嘻，多謝佢邀請，不過我唔知喎，我諗下先啦。」 Ivana同時透露接下來的巡迴計劃，下一站是4月26日在澳洲悉尼一個 live house演出，之後5月16日就到上海站。