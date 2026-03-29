英皇25+慶典設攤位遊戲與眾同樂 衛詩雅連贏三關

演唱會加場明後開賣
「25+ 英皇群星演唱會」早前宣佈加開5月3日終極場次，將於明天3月30日中午12時開放恒生信用卡率先搶飛，後天3月31日上午10時正式公開發售。
英皇娛樂「25+ Happy Birthday慶典」氣氛持續熾熱，上周五晚(27日)「英皇盛世之夜」DJ派對，英皇娛樂於淺水灣the pulse設置適合一家大細、老少咸宜的限定慶典據點，由3月28日至4月19日展開結合音樂表演、城市探索和互動遊戲的「英皇娛樂25+嘉年華」活動。昨日(星期六)邀請到金像影后衛詩雅(Michelle)、鄧小巧及曾傲棐(Arvin)優先體驗打卡。
Michelle試玩經典攤位遊戲，她有感自己去了室內遊樂園：「我細個放學有時都會去玩！所以頭先我輕鬆連贏三關，成功贏到周邊紀念禮品，聽講公司今次準備咗好多唔同嘅周邊產品分批推出，好有收藏價值。」
設「英皇猛片」打卡區
今次嘉年華也特別展出以「英皇25年經典音樂與電影美學」為主題的互動裝置，除了參觀黑膠唱片區，Michelle更特別走到「英皇猛片」區域，在有自己電影作品《前度》、《破地獄》、《海關戰線》及《不日成婚2》的復古電視機前打卡。
小巧及Arvin則為嘉年華的海邊限定音樂表演「BUSKING BY THE SEA」表演，吸引大批粉絲支持，小巧更演唱新歌《外向型憂鬱人格》，對5月3及4日的演唱會她表示十分期待：「公司實力歌手雲集，相信可以擦出新火花！」Arvin頻頻出動參與公司「25+ Happy Birthday慶典」宣傳活動，他提及：「作為公司新力軍，好開心有份參與一個咁大型嘅慶祝活動」
EEG 25+盛事浪接浪
下月活動繼續精彩絕倫，the pulse將會與復活節期間舉行城市定向「EEG 25+ RunHNT」活動，VIVA成員姜咏鑫(Ada)及張鈊貽(ValC)、楊天宇(Angus)以及熱愛健身的黎峻(Kenneth)等藝人親臨現場與粉絲同場競技。4月中旬開始更有重頭戲，於星光大道舉行「EEG 25+ 限定展」，屆時將成為宣傳重地，更多藝人會輪流出現，另有多款精美周邊商品發售。展覽橫跨五一長假期，將會成為本地及遊客的必訪景點。