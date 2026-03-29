英皇25+慶典設攤位遊戲與眾同樂 衛詩雅連贏三關

英皇娛樂「25+ Happy Birthday慶典」氣氛持續熾熱，上周五晚(27日)「英皇盛世之夜」DJ派對，英皇娛樂於淺水灣the pulse設置適合一家大細、老少咸宜的限定慶典據點，由3月28日至4月19日展開結合音樂表演、城市探索和互動遊戲的「英皇娛樂25+嘉年華」活動。昨日(星期六)邀請到金像影后衛詩雅(Michelle)、鄧小巧及曾傲棐(Arvin)優先體驗打卡。

Michelle試玩經典攤位遊戲，她有感自己去了室內遊樂園：「我細個放學有時都會去玩！所以頭先我輕鬆連贏三關，成功贏到周邊紀念禮品，聽講公司今次準備咗好多唔同嘅周邊產品分批推出，好有收藏價值。」

設 「英皇猛片」打卡區

今次嘉年華也特別展出以「英皇25年經典音樂與電影美學」為主題的互動裝置，除了參觀黑膠唱片區，Michelle更特別走到「英皇猛片」區域，在有自己電影作品《前度》、《破地獄》、《海關戰線》及《不日成婚2》的復古電視機前打卡。