蔚雨芯疑為還債賣樓套現 被人入稟追債交空頭支票

蔚雨芯去年被廉政公署落案起訴3罪，包括涉嫌詐騙一名股東投資共580萬元於醫學美容中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元。雖然官非纏身，但蔚雨芯生活依然富貴，近日更拿住數十萬的的Hermès手袋現身巴塞爾藝術展香港展會。 然而，日前有讀者X小姐向本報表示，她在一個商業活動認識蔚雨芯，在對方游說下夾份投資美容儀，及後發現她曾以類似手法𠱁其他人投資醫學美容中心，事主發現不妥後要求退錢，更曾一度入稟法院要求蔚雨芯交還相關款項，但蔚雨芯卻交出空頭支票。

蔚雨芯疑開空頭支票 X小姐向本報出示法庭文件、電子報案中心記錄及2張有蔚雨芯簽名的支票和多張與蔚雨芯的對話截圖。從事主提供的報案記錄，內容指蔚雨芯去年5月曾兩度還了10萬元給事主，但餘下的$1,275,000一直未有歸還，並多次以賣樓作藉口拖延還款。及至10月底，蔚雨芯曾表示可於11月初可全數還清，然而蔚雨芯於11月向事主表示會入票，但均被銀行退回。事主就彈票一事向銀行了解，銀行指發票日期不全，托收款項尚未收到，請對方再入帳。事主續要求蔚雨芯直接轉賬到其戶口，蔚雨芯表示會由渣打經理安排跨行轉賬，並將彈回的支票安排重新入票。其後蔚雨芯又改口由渣打經理安排入票，並稱銀行經理已檢查支票沒有資料錯誤，然而支票又被彈回頭，而她今次就向事主表示她的支票戶口被凍結，一直拖延至今，於是X小姐決定報案，指蔚雨芯涉嫌詐騙。

事主去年入稟法院要求蔚雨芯還債，法庭於今年3月要求蔚雨芯需要向X小姐歸還$1,275,000以及協議的年利率計算的利息。X小姐表示：「其實佢每彈一次都有一次唔同嘅解釋 ，第一次佢入咗自己銀行戶口個Number之後print張單出嚟扮入咗，第二次佢就扮入返啱，但係第二日彈票，我哋問過銀行話佢入邊冇錢。第三次佢就話銀行俾人凍結咗。」

曾邀明星宣傳 蔚雨芯早年創立醫學美容中心，更邀得初出道的姜濤作開幕嘉賓，並聲稱由她及拍檔研發的修身產品非常有療效。2023年，她再創立「REJUVE R.」，聲稱引入英國技術專利，研發了一部美容儀，報稱有多個美容功效，更曾邀明星、KOL作宣傳，專頁的IG亦見到佘詩曼曾在IG stories出PO收到這個美容儀。有關專頁於2024年1月已暫停更新。

X小姐表示事前不知道蔚雨芯涉嫌以詐騙方式誘使他人投資醫學美容中心，「佢一開始就係叫我投資，由零開始整呢部美容儀，話有三個投資者一齊夾份，目的係想賺一億好快回到本俾我哋投資者⋯⋯」其後她發現自己的情況跟美容中心的苦主相似，於是向蔚雨芯提出退股。

屢改電話號碼 她指事件至今已拖拉了兩年有多，對方不斷搵藉口拖延還款，「佢最後為咗安撫我，簽咗一份還款協議，講明幾時找數。點知到期日佢又冇找數，每次都話『今次一定得』，結果全部彈晒票。好明顯佢根本冇打算還錢，只係想用呢啲手法拖住事主唔好報警、唔公開佢嘅惡行。」從對話截圖見到，蔚雨芯予人感覺積極處理，但每次入賬失敗便用不同理由去解釋。

X小姐指現時只能透過律師跟她聯絡，但對方都是非常緩慢。上月蔚雨芯以2,000萬元，售出屯門琨崙特色單位，帳面蝕讓738萬元，未知是否用作還債之用。本報曾就事件向蔚雨芯了解，但未能成功取得聯絡，亦發現她用來聯絡傳媒的電話號碼已暫停。