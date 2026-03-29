MIRROR見面會｜邱士縉Stanley灑甘露進場「找數」 克服壞習慣敢直望fans

由MIRROR官方歌迷會主辦的《Hi MIRO! Garden Party 2026》，昨日(28日)於麥花臣舉行第二日活動，下午場由邱士縉 (Stanley) 打頭陣。早前受訪曾獻計提共「萬壽無疆」式服務，為每位MIRO戴萬壽花環和灑水的Stanley，雖沒有菊花呈獻，但就拿著碌柚葉進場，手持一瓶水，以「甘露」灑向觀眾席，自言為大家清洗罪孽，粉絲們紛紛高呼「我有罪」，希望獲得甘露祝福，場面稿笑。

Stanley特地為fans準備兩首歌，首先送上林宥嘉的《壞與更壞》，鼓勵粉絲遇上困難只要調整心態定能克服。其後，Stanley 走入觀眾席大派福利，不但與fans擁抱，更應要求化身「菲律賓老公」，即場演繹Facetime菲律賓夫婦對話，引來哄堂大笑。著，Stanley唱出陳奕迅的《後台》，感謝Team Stanley「最大量的愛」，並送出四份心思禮物，包括自家品牌Cap帽、早上用過的香水、太陽眼鏡及頸鏈等。

接著，Stanley與分享心底話，談到不敢直望fans的壞習慣，「可能都仲有少少陰影，驚阻止你哋影其他成員，所以會快啲行走或低頭走過，但現在可以好放心咁望住大家，好好接收大家嘅愛，我知係壞習慣，我都努力嘅去克服，好多謝大家咁多年後仲喺度，真心多謝大家。」現場有男fans就公開「表白」道：「只要你在，我們一直都在。」Stanely聽後拍拍心口，示意放在心頭，他亦承諾，「只要你哋仲肯聽我唱歌，睇我演戲都會繼續做落去。」最後，MIRO一同向Stanley拉花炮，回敬他的「金露」，Stanley尖叫歡呼接收滿滿祝福。