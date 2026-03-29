正義女神｜許惠菁孖佘詩曼宣傳力撐許紹雄遺作 文頌嫻指鍾澍佳透過阿佘邀請參演

佘詩曼（阿佘）和文頌嫻（文女）今日（29日）出席新劇《正義女神》宣傳，此劇是許紹雄(Benz雄) 生前的遺作，Benz雄的女兒許惠菁(Charmaine)今天亦有驚喜現身為父親宣傳劇集。許惠菁接受訪問表示：「今日第一次同阿佘出席公開活動。」阿佘則表示：「今次拍《正義女神》許惠菁都有嚟探班。」許惠菁續說新劇題材比較嚴肅，所以在探班的時候也不多與演員們交談，反而準備了曲奇讓劇組人員吃。被問到是否已經率先看新劇，許惠菁表示：「我淨係睇咗出街之前嘅宣傳片，其實我特登唔睇住，想同返大家一齊睇首播，我應該OK嘅！我唔知爹哋第一集有冇份出場。」

續用Benz雄社交頻道 講到阿佘看到許惠菁加入娛樂圈，是否有一種傳承的感覺，阿佘說：「係呀！佢而家入行向司儀嗰邊出發先，睇吓遲啲有冇機會可以拍戲。」許惠菁表示不抗拒拍戲，正等待機會出現。阿佘表明願意推薦許惠菁拍戲。許惠菁被問到會否繼續經營父親Benz雄的社交頻道，她說：「會嘅，但都未知道點樣用佢嘅Account繼續同大家互動，可能首先就用咗呢套劇同大家互動咗先，因為佢都好認真揸住劇本咪書，好想大家睇到佢認真嘅一面。」

文頌嫻自嘲冇靚女包袱 文女分享參加新劇的機緣巧合是監製鍾澍佳透過阿佘聯絡邀請參演，她坦言相隔多年沒有拍戲而感到有壓力，亦擔心過能否勝任新劇的角色，並表示：「阿佘有畀咗好大信心我，話你點會唔得啫！就算冇揸好耐車都會識得揸車，我睇完劇本之後就愛上咗啦！我就即刻問鍾澍佳可唔可以俾埋第二集劇本，雖然我第一集就差唔多死咗，好想繼續追埋落去。」談及需要素顏上陣演出，文女直言：「其實有化底妝，化妝師問我可唔可以搽少少眼睫毛，我自己唔可以批准，所以話唔得，呢個角色基本上唔可以有眼神，係一定要有情緒，望住塊鏡見到自己亦都幫咗我入戲，我已經冇咗靚女嘅包袱。」

戴眼鏡望搣甩Man姐形象 至於阿佘最近獲網民激讚願意教新生代演員做戲，她表示：「我覺得呢樣嘢係應該嘅，因為我哋以前都係咁樣訓練出嚟，應該要提點嘅地方盡量都會提，一個電視劇唔係需要自己演得好就得，都要全部人去配合，如果可以俾意見我願意俾。」講到接拍《正義女神》的原因，阿佘表示：「我點解會拍《新聞女王2》之前決定拍呢一齣新劇，因為我覺得係有教育意義嘅題材，令到大家關注多啲身邊嘅人。」提到會否擔心新劇角色被指似「Man姐」，阿佘說：「都係嘅，所以喺造型方面頭髮都刻意留長，同監製講可唔可以戴眼鏡？我雖然冇近視，但起碼行出嚟嘅造型會唔同。」