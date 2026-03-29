正義女神｜周嘉洛憶貴州宣遭男粉絲瘋狂示愛  戴祖儀回應旅遊節目被吳若希打一巴

周嘉洛和戴祖儀（Joey）今日（29日）出席新劇《正義女神》宣傳，二人繼劇集《回歸》相隔四年再合作。周嘉洛接受訪問大讚戴祖儀演技非常好，並表示：「再成熟咗啲囉，係一件好事。」Joey則回應：「周嘉洛終於可以喺呢套劇做自己，佢自己講玩同埋嬉皮笑臉嘅一面係自己營造出嚟，反而佢係正義女神都好認真，好沉穩踏實，先係真正嘅周嘉洛。」Joey大讚周嘉洛法官造型深受觀眾歡迎。 被問到二人是否希望拍攝親熱戲，Joey笑言：「認真嘅，以英俊男士嚟講，我着咗咁高嘅高踭鞋，周嘉洛都仲高過我，佢嘴唇又厚，佢衣着打扮仲要騷胸，我為大眾女士發聲可以。」

呼籲粉絲盡量減少身體接觸 提到周嘉洛日前在惠州為新劇宣傳遭現場有男粉絲瘋狂示愛，他表示：「滴汗就真係因為熱，面紅係因為都係太熱，希望大家唔好叫我老公，我有心上人，多謝各位。」他指對於當天男粉絲的舉動特別印象深刻，並續說：「其實佢好得意嘅，俾咗幾好體驗我，但冇乜嘢事唔好叫我老公，叫我弟弟同埋哥哥都可以。」至於會否介意被男粉絲摸肌肉，他直言：「其實係冇問題嘅，我都比較親民，大方就唔係嘅，我都好小氣，都係唔好公開講啦！好自然發生拍膊頭就OK，但正常都唔好專登摸，我驚佢出到嚟社會就唔會太好，盡量唔好接觸啦！」

澄清吳若希打人唔痛 提到Joey於日前播出的旅遊節目《他們的澳洲駕期》被吳若希打一巴成為網民討論熱話，她表示：「我都有留言，大家唔好為我擔心，因為我真係好摟打，我俾人打真係情有可原，同埋吳若希都入行一段時間，佢好識得打人，佢打人好似好響好狠，其實唔痛嘅，我哋感情都好好，大家唔好為我塊面感到擔心，其實係還原靚靚拳，打多兩打瘦咗。」