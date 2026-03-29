羅毓儀有意推出寫真集大派福利 想試新造型扮專業人士

羅毓儀（Yuki）今日（29日）現身旺角擔任美容院代言人，Yuki接受訪問表示：「今次係我第一次做美容院嘅代言人。」被問到最想改善的部位，她笑言：「可能都係包包面，做藝人都避免唔到工作壓力會好大，有陣時會有水腫嘅情況出現，上鏡時候都會容易啲腫，我鍾意做返啲去濕排毒嘅療程，出汗血液循環好塊面都瘦啲！」

至於會否少食澱粉質如麵包，她表示：「坊間話唔識食澱粉質就唔會肥，我試過全戒澱粉，淨係食蛋白質同埋纖維，但去到後期就唔係好夠血氣，唱歌老師都叫我一定要食啲飯，中醫師都有話唔食飯就會甩頭髮。」談到會否為男友林俊其（Kris）做facial，她說：「幫佢做facial就唔會啦！都要交返俾專業人士。」