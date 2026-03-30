正義女神｜劉倬昕反串演少年獲內地網紅模仿 被網民指天生壞種

劉倬昕昨日（29日）出席新劇《正義女神》宣傳。被問到新劇中反串演少年「高成彬」，劉倬昕接受訪問：「我好開心做到劇中想要嘅效果，同埋好多謝監製鍾澍佳俾我試呢個角色！」講到在內地爆紅，她回應：「紅都稱唔上嘅，我好多謝大家鍾意呢個角色，始終我都係一個新人。」至於是否已經多了人認識，她說：「暫時新劇喺香港未播，喺內地睇啲社交媒體剪輯出嚟嘅片，見到佢鍾意我嘅樣同角色，高成彬好奸，都好鍾意我，好多謝佢哋！」她續說最印象深刻有一位內地網紅以棟篤笑的形式模仿自己，有很多二次創作的片段。

想做奧運主持

被問到是否受到網民私訊留言攻擊，劉倬昕表示：「暫時都未有，佢哋好尊重嘅角色，話我天生壞種，又話代表我演技很好，我仲有好漫長嘅路去學習。」至於工作量是否變多，她說：「都有啲聯絡嘅，我都交返俾經理人去接洽。」談及曾經做過新聞主播，她分享：「作為一個藝人一定要全能，我希望每一樣嘢都可以試到，本來我入行就想做奧運主持，我好感恩大家比好多唔同機會我，我仲有得做戲。」

講到過往兩年演繹的角色戲份不多，她表示：「我覺得今次係戲劇，之前做主持或者參加一啲節目鬥唔瞓覺，其實我係勝出咗，不過冇乜人關注，今次嘅角色令好多人認識我。」