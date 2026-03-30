MIRROR見面會｜柳應廷Jer窩心為喪夫fans打氣 瑞士柳柳粉飛36小時見面(有片)

由MIRROR官方歌迷會主辦的《Hi MIRO! Garden Party 2026》，日前(28日)於麥花臣舉行第二日活動，晚場由柳應廷(Jer)壓陣，Jer首先以獻唱《不要活成自己討厭的模樣》，接著與fans玩遊戲大派福利，抱抱fans、對望勾手指尾等，冧爆柳柳粉(fans暱稱)。在派花環節，過去3場均是隔著城堡圍欄，Jer跟工作人員示範後，感到不太方便，於是「突破」圍欄，走到欄前，沒阻隔下近距離親手為每位fans送上花花，全場fans即興奮歡呼。Jer派花期間不時與柳柳粉擊掌、勾手指尾、擺心心手勢等，由晚上9時至凌晨才1時許，中間僅小休數分鐘後返回台上，工作人員遞上凳都沒有坐下，全程企足4個鐘，非常寵粉。

曇花之亂 見面會繼續由旁白君(文卓森)擔任主持，配合「荷蘭Garden Party」舞台主題，問Jer想以哪種花形容自己，Jer先說是蓮花，「清早先開花……(有fans大叫曇花)應該曇花……但唔係一現，係長現。」問到若有機會與柳柳粉在大草原聚會，希望一齊做甚麼時，他就想到一起風箏，「放咗上天就唔使理，可以坐喺度食生果。」言歸正傳，談到未來計劃，Jer坦言，「心裡面一直有個夢想，可以喺戶外大球場開show，但呢個真係夢想，未達到，暫時放喺check list上。」他回顧今年才過了3個月，去冰島拍電影，公器私用拍MV，可以出道唱歌到今日，人生很多想的事也達成，自言是幸運的孩子，「多謝大家一直支持，如果把聲唔啞，一直都會唱歌唱落去，陪住大家。」

開騷必備薯片 在遊戲環節，Jer向觀眾席拋花朵予幸運fans，完成與fans擁抱、對望10秒、勾手指尾、錄下指定打氣說話等任務。其後，Jer精心準備4份禮物，包括冰島岩鹽、金嗓子喉糖、薑湯及薯片，全部都與食有關，又自薦做喉糖代言人，最搞笑是指薯片是開show必備，連旁白君都被嚇親，Jer連忙解釋，「開完騷，落台輕鬆下可以食。」接著Jer演唱《鹹魚遊戲》，邀請4位粉絲上台繪畫Jer唱歌的模樣，由Jer作評判分派4款禮物。

喜見柳柳粉結成好友 在問答環節，Jer被問到有甚麼話跟柳柳粉說，他從去年推出的歌曲說起，「上年做嘅歌都代表我嘅心情，我係一個開心嘅人，好少會內耗，但出嚟社會工作，有種要為人生活嘅感覺。我以前細個靠聽歌陪我度過開心或唔開心嘅情緒，所以自己偏向做可以為大家打氣嘅歌，希望當大家喺類似情況可以抒發情緒。」Jer自言其作品不算很大眾化，未必一聽就朗朗上口，但相信只要經歷歌曲內容處境，聽完仍可得著繼續前行的力量，「以前我都會覺得好似自己一個人行人生路，但聽歌就感覺到很多人陪，我今日(28日)喺Threads見到有位朋友，丈夫離開，只剩下佢同兩個仔，希望佢睇到呢段片，或者睇到我喺網上嘅留言，知道我為佢打氣，係好難行，但希望大家一齊。」對於有不少柳柳粉因為他而成為朋友，Jer感開心，「大家鍾意同一樣嘢，分享自己覺得開心嘅嘢，希望大家即使經歷唔開心嘅事，即使只是fans關係，大家都可撐住大家一齊行，見到對方唔開心，可以俾個安慰或擁抱。」

在見面會前一晚，有網友在Threads發文，指其好友意外離世，留下太太和兩個小朋友，知道亡友的太太是柳柳粉，希望Jer能留言為這位太太打氣，「So upset to hear this news, 你要加油，知道經歷這一切都非常不容易，我在這裡你你打氣，希望你和小朋友都會堅強起來走下去，相他一定在上天守護著你們的。願你一切安好，hug。」事後該位柳柳粉亦回覆，因心情受影響未有出席見面會，但感謝Jer的打氣。

別具意義的《人類群星閃耀時》 接著由台下fans發問，Jer被問到fans給他甚麼力量時，他自言見到柳柳粉笑得開心，已是最大動力，「無論畫畫或好多應援，我知道呢個付出唔容易，亦唔係應份，好多謝你哋嘅付出。」Jer應fans要求罕有地露手臂，並宣布今年將會化身rock仔柳重返搖滾行列。被問到會選哪首歌代表與柳柳粉的關係時，Jer就選了《人類群星閃耀時》，「我每次唱完都會返去睇playback，睇自己唱成點，同睇你哋(fans)唱成點。」他又憶起當年邀請fans為這歌拍MV的情景，「我覺得呢首歌除咗係我唱俾你哋聽，亦係你哋唱返俾我聽，如果無咗『到你哋喇！』就唔係呢首歌。」接著他就率領全場fans一起大合唱《人類群星閃耀時》，場面感動。

全場放飛機 另外，一位被選中的柳柳粉，原來是專程從瑞士來港出席見面會，「每次你(Jer)開演唱會，我都會坐36個鐘來回機去睇，試過5日睇兩晚，放工去機場，啱啱落機就睇演唱會，兩晚之後就飛返去，所以想問下有無機會歐洲開Show？」Jer坦言每次開個唱都是難能可貴，見證著他的成長，「所以好開心今年有2.0，上年有啲歌無唱，有啲新歌可加入，每次演唱會都係一個進化，所以我係好想帶到世界各地。」對於被fans讚唱功有進步，Jer就謙指唱法不同了，但不敢說進步，「我都好想呢個show俾到更多人睇，我會努力，我覺得每次live，大家可近距離感受首歌的意思，今年係有機會，但唱好2.0先。」然後，Jer帶領全場MIRO摺紙飛機，全場一同許願，期盼Jer的音樂飛得更遠，所有人同時將紙飛機擲向天空。