大隻Rocky疑有新歡頭貼頭合照甜蜜放狗 女方火速上線撇清關係

現年58歲的前港男、「大隻Rocky」鄭健樂，早前與37歲女星崔碧珈(Anita)驚爆父女戀成為話題人物。Rocky曾在Facebook上改了status自稱「和Anita Chui在戀愛中」，並附上與崔碧珈的合照，不過女方事後卻否認戀情，稱自己單身二人僅是好朋友，更一度向男方大派好人卡，讚他是「認識的人當中最高分的男人」；不過，事情峰迴路轉，其後崔碧珈暗指Rocky裝單純追求她身邊好友，二人關係決裂。

Rocky 疑有新歡。

甜蜜海邊遛狗 儘管女方早已劃清界線，但單純的Rocky似乎遲遲未能走出這段感情，IG簡介上一直留著「@崔碧珈」與一顆愛心符號，直到上月才終於全數刪除，彷彿終於對這段情徹底死心。隨著這段單向的「父女戀」正式落幕，昨日（29日），Rocky在社交網曬出與一位疑似「新歡」的合照，二人頭貼著頭，笑容燦爛，還在海邊一起遛狗，他更在帖文寫下：「可愛的毛孩。」引來網民紛紛留言：「純愛戰士」、「唔好跟車太貼，分分鐘又係單戀，還可能係一廂情願嗰種」、「巴打，吸收上次經驗，保護自己」。



據知，該女子叫唐菲，她是女子組合B.Gs成員，既是歌手、演員，也是瑜伽導師及健身教練。除客串《愛．回家之開心速遞》外，還出演過《回歸》，並主持過旅遊節目，翻查她的社交網更有不少相當火辣的性感照。

唐菲今日（30日）更新IG限時動態，上載與大隻Rocky的聊天對話截圖，並向大隻Rocky公開表明不希望合照出現在他的IG，令到她造成困擾，並再次澄清二人沒有任何關係，連朋友都不是。