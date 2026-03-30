MIRROR見面會｜陳卓賢Ian坐6個鐘派花 割愛送錄音手稿兼親手餵餅乾

陳卓賢Ian《Hi MIRO! Garden Party 2026》。

MIRROR官方歌迷會主辦的《Hi MIRO! Garden Party 2026》昨晚(29日)於麥花臣舉行第五場，主角陳卓賢 (Ian) 以一曲《DWBF》掀序幕，一身「睡衣look」化身「四眼賢」令全場 MIRO 哄動。其後 Ian 更走上觀眾席，與粉絲近距離互動，不但開心擊掌、派心心、摸頭殺、為粉絲在衣服上簽名，更向粉絲餵食餅乾，引來全場尖叫聲不斷，氣氛熱烈高漲。在派花環節，Ian亦選擇在城堡圍欄前向fans逐一派花，雖因腳傷要坐在凳上，但由下午4時許派到晚上10時半，坐足6個鐘，可見非常寵粉。

見面會繼續由旁白君(文卓森)擔任主持，被問到若在歐洲大草原舉行活動，會選擇跟fans做甚麼時，Ian竟答道：「結婚，史上最大型嘅婚禮。」他續說：「大家靜靜地坐低，唔准講嘢，坐佢兩三日。」陳總笑言可照常吃喝如廁，但必需要「寧靜過寧靜海」。其實Ian在遊戲環節真的玩「五秒寧靜」，最搞笑係之後佢哋真係玩，全場望住Ian不說話，Ian不禁表示：「大家都市人節奏好快，冇乜時間靜靜哋。」旁白君問他可有興趣玩發呆大賽，Ian秒回：「我日日都玩緊。」他自嘲：「因為冇見人，儲咗少少social energy，大概有6分鐘左右。」

Ian 亦在活動中分享未來工作大計，呼籲大家密切留意每月 23 號的新歌發布，他更笑言：「除非 2026 年有 30 個月，否則我的產量應該可以維持到 2028 年。」雖然歌曲產量驚人，但他坦言若沒有聽眾的支持，歌曲便會失去意義，一眾 Hellosss 隨即高呼會永遠當 Ian 的忠實聽眾。粉絲問答環節，有粉絲Ian會否寫歌給精神病或情緒病患者，他自言很多歌都想傳達正能量：「唔係避開唔開心嘢，而係遇到困難，困難每日都會發生，心態最緊要。」並透露未推出的《在遠方的你》，正是寫給自己內心的「小靈魂」，希望大家聽完可以放鬆幾分鐘。

隨後，Ian 首度現場演繹新歌《花邊細胞》，並邀請四位粉絲上台寫生。他更為 MIRO 準備了四份充滿心思的禮物，包括極其珍貴的《再見寧靜海》錄音手稿、新歌《無名指》親筆簽名照，以及他開演唱會時必備的喉糖與麻糬波波等，盡顯寵粉心意。活動尾聲，全場 MIRO 一同為 Ian 許願，並將氣球拋向舞台中央，見面會在歡樂的氛圍中圓滿落幕，為所有人留下溫馨而感動的回憶。