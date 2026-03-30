五月天啟德尾場食蕉 「我就是自己的神」

五月天尾場在台上食香蕉

「3.29」五月天成團日，對五月天及樂迷來說，這是別具意義的日子。昨晚五月天於啟德主場館舉行第四場《#5525 +1回到那一天》香港站演唱會，亦是這次「生日限定」之旅的最後一場。五月天亦準備了蛋糕及香蕉，加上全場大合唱生日歌慶祝，更五度Encore。雖然五月天明年不回來，但承諾在最近的未來，會帶着新的改變跟大家再聚。 冷戰後靠啤酒火煱解決 昨晚是五月天生日，跟樂迷度過了27年，阿信說：「如果說我們從沒吵過架，你們都不相信，雖然我們偶爾會冷戰，但是因為啤酒及火煱。有甚麼是解決不了的。只是有些團員變得大牌，我們四個在台上說了這麼久，他還未出來。」此時，瑪莎慢慢走出來，全場大笑。

五位成員趁這個「25+2」的日子，發表感言。阿信感謝大家陪他走過風風雨雨，瑪莎坦言一直不喜歡過生日，五個人一齊過生日多少都有點尷尬。但這個日子不止屬於五月天，亦屬於所有喜歡五月天的朋友，多謝大家27年的陪伴。

冠佑表示出場前做了訪問，要跟#5555的自己說甚麼話。他說：「我想跟大家說，5555的時候，我跟大家約定在這裡，拿着拐杖唱歌。」五月天亦在蛋糕前合照留念，五人更各自拿起一根香蕉，吃起香蕉來，場面爆笑。 「我們是平凡的人」 阿信及後說：「我們是時候應該回去了，我想每次演唱會結束後，你們會有自己的家庭，在等你的愛人。五月天每位成員，奔波了25年，其實也想有自己的生活，剩下的日子，我們像你們一樣，是平凡的人普通的人，甚至比你們還平凡及普通，謝謝你們！」阿信亦隨即唱出《突然好想你》。

五度Encore場面感人 五月天成員在台上商量一番後，五月天五度Encore時唱出《憨人》。阿信說：「每次看到怪獸、石頭、瑪莎、冠佑，他們真的沒變！一開始五月天是這樣，25年後的今天，我很慶幸他們陪伴我做一樣的事情，所以，管它的。這個世界所有的話語、流言都干我屁事？在我生存的地方，我就是自己的神，唯一能夠影響我的，就是可愛的你們！晚安！我們約在最近的未來再見，會帶來新的改變，也帶來最初的不變。」 臨下台前，阿信不斷向台下觀眾派飛吻及做出擁抱的動作道別，氣氛感人。