單立文變「侯賽因」被胡蓓蔚嫌老 結婚18年周年仲未註冊

片中，見胡蓓蔚紮起高馬尾、綁上蝴蝶結，身穿黑色掛頸小背心，少女味十足地坐在路邊鐵閘前，雙手托腮露出甜笑，隨即伸手與身旁穿米色花紋襯衫的單立文十指緊扣，畫面本應相當浪漫。不過鏡頭一轉，單立文竟用平板電腦遮面，螢幕上卻是其經典「侯賽因」型仔劇照！胡蓓蔚對住「侯賽因」嘟嘴作勢獻吻，最後卻忍不住自己爆笑，畫面既甜蜜又搞笑。

胡蓓蔚更鬼馬留言：「今日係結婚18週年，我冇乜點變，反而佢就老咗…… #2008328 #人不marry枉少年 #其實靚仔真係好靚仔㗎 # 18年真係眨吓眼就過。」表面嫌棄老公，實則字字甜蜜。圈中好友胡杏兒、姚子羚、李施嬅等紛紛留言大讚二人恩愛，網民更趁機用侯賽因經典對白留言：「想偷我雞？」「開嚟見我！」瞬間掀起集體回憶。

預告20 周年開小型派對

而搞笑背後，原來這段18年婚姻至今還未正式註冊，二人早前接受電台訪問，單立文指2008年擺酒時其實尚未註冊：「實不相瞞，我們仍未到婚姻註冊處辦理手續，但我認為這並非大問題，因為全港市民都知道我們是一對。」他指連湯盈盈都睇唔過眼，曾心急遞上婚姻登記申請書，催促他們辦妥手續。胡蓓蔚則曾透露希望在20周年時舉辦一個小型派對，邀請一眾當年未及參與的好友，當中包括「胡說八道會」成員。