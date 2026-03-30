吳雨霏闊別樂壇9年 演唱會首登大銀幕

吳雨霏為《MULTIVERSE OF CINEPOLY 40TH ANNIVERSARY》打頭陣

香港環球唱片為慶祝旗下新藝寶品牌踏入40週年，推出一連串限定企劃《MULTIVERSE OF CINEPOLY 40TH ANNIVERSARY》，由闊別樂壇9年的吳雨霏(Kary)打頭陣，率先推出吳雨霏的MULTIVERSE精選套裝，首推三重體驗——將《The Present Concert》音樂會搬上戲院大銀幕；舉辦「吳雨霏之夜Cantopop Party」；聯同香港7-Eleven打造史上首個「便利店限定音樂體驗」，推出2CD專輯加限量編號紀念品。

Kary重返，不是演唱會舞台，而是銀幕重逢。吳雨霏《The Present Concert》將於4月25日在百老匯PREMIERE ELEMENTS限定一日上映，獨家予購買精選套裝人士入場觀賞。 送門票Party通行證及2CD MULTIVERSE精選套裝不但附送戲院門票，更有Cantopop Party通行證及精選版2CD代表作。電影放映後，粉絲憑Cantopop Party入場券可參加After Party，現場設DJ打碟環節，將Kary經典金曲重新混音編排—— 從聆聽到狂歡，串連過去與現在的「Kary宇宙」。(備註: 歌手本人不會出席)

而早前網民於Threads上載一段播放著Kary「愛是最大權利」的Cantopop Party影片亦引來熱烈討論，獲洗版式示愛：「全部香港歌迷都冇忘記你」、「Kary快啲開紅館 必撐！」、「跪求 Kary正式復出！」留言不斷，成功令寵粉的Kary現身回覆：「 🥹🥹🫶🏻 love you all」。