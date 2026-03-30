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娛樂
出版：2026-Mar-30 17:55
更新：2026-Mar-30 17:55

羅志祥6月紅館騷望加場冇諗過邀姜濤任嘉賓 想再與周星馳合作

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「亞洲舞王」羅志祥（小豬）今日（30日）出席《羅志祥30th世界巡迴演唱會香港站》記者招待會，演唱會將於613日在紅磡香港體育館舉行。小豬早前在台北站首公開演唱會主題曲《All Eyes On Me》，他特意挑選一張自己很喜歡的造型照成為香港站海報，這象徵著 30 週年演唱會正式進入香港倒數階段。

大會為小豬送上一組別出心裁的「霓虹燈麻雀」道具，這副特製的「十三幺」除了保留「東、南、西、北、中、發、白」之外，其餘麻雀全部換成「羅、志、祥、場、爆、滿」六個大字，寓意小豬今次紅館之行能夠「鋪鋪食糊、場場爆滿」，象徵演唱會大賣！

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小豬出席《羅志祥30th世界巡迴演唱會香港站》記者招待會，獲一班忠實粉絲撐場（娛樂組攝）

害怕廣東話不標準

提到演唱會會否考慮唱廣東歌，小豬在受訪期間哼了幾句鄭伊健的歌曲《甘心替代你》。他坦言害怕廣東話不標準，會令觀眾誤以為他故意搞笑。至於會否請嘉賓，小豬直言：「我好驚人哋有工作在身，唔好意思邀請我嘅心情，好驚令人造成困擾，其實藝人同藝人之間真係有啲會唔好意思，如果人哋叫我做嘉賓，我又唔得閒嘅，真係諗唔到點同人講，我想將我自己嘅演唱會內容做到最好，如果請唔到嘉賓的話，至少我嘅演唱會一定要做到滿分，令自己覺得滿意係比較重要。」

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提到曾經擔任過姜濤的演唱會嘉賓，會否考慮邀請對方，小豬表示：「姜濤佢好忙，我唔覺得一定要強迫佢一定要嚟，咁樣會令人哋好唔舒服，會好有壓力。」小豬有留意到姜濤在加拿大開演唱會的消息。至於羅媽媽會否來港欣賞紅館騷，他直言羅媽媽一定會來支持，並指她非常喜歡香港的茶餐廳。小豬分享這次來香港宣傳個唱，他的歌迷們有帶他去到尖沙咀海港城一帶欣賞美景，大讚他們相當守秩序，感到非常幸福！

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小豬出席《羅志祥30th世界巡迴演唱會香港站》記者招待會，演唱會將於6月13日在紅磡香港體育館舉行。（娛樂組攝）

曾與周星馳合作

講到會否希望再次與周星馳在電影上合作，小豬表示過去曾經兩次與周星馳在電影上合作，坦言希望有機會能夠再合作。小豬亦有留意到周星馳活躍使用IG，經常會上載背影的照片，並笑言：「背影其實都唔知真定假，而家都成日有AI可以模仿出嚟！」

至於較早前上載的演唱會海報以粉紅色造型登場，小豬說：「有日起身就睇到呢一段新聞，有好幾個歌手就用粉紅色做主題，但標題就寫住中年男子，我就即刻嗌咗出嚟。我以前係好鍾意粉紅色，跟住我就同公司講不如換一張海報。」小豬幽默表示怕歌迷買錯其他歌手的演唱會門票。

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演唱會將於6月13日在紅磡香港體育館舉行。

公開母親罹患阿茲海默症

提到去年公開母親罹患阿茲海默症的消息，小豬說：「我陪媽媽去治療之前，我諗過親身做一次俾佢睇，因為我媽媽唔覺得自己有生病，對於阿茲海默症患者，佢自己唔係太清楚，我就同佢講話係做健康檢查，後來再去診所聽醫生報告嘅時候，醫生先講媽媽嘅狀況，再同我講羅先生，你有冇發現到自己有問題？之後話我有輕度嘅憂鬱，我話冇感覺到，佢就話因為你成日都用歡笑去面對人哋，所以就係有微笑憂鬱症。」

小豬指醫生有叫他食藥控制病情，不過他表示現在已經沒有吃藥，並憶述有一次吃藥後的感受：「影響咗我工作嘅狀態，對我嘅工作步伐好唔一樣，所以我決定唔食藥，我諗到一個抒發情緒嘅出口，我諗可能嗰段時間我太擔心媽媽嘅身體狀況，先會令到我狀態唔好，但係我而家學會同媽媽和平共處，而家嘅心情就好好多。」

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