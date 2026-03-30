方力申要女兒將來靠自己：留俾佢嘅錢可以少啲

方力申、蔡俊彥（Ryan）日前出席財富薈萃論壇，提到傳承財富，新手爸爸方力申坦言希望女兒Isla將來懂得靠自己：「我自己向來使錢都有『三筆錢』概念：依家要用、將來要用、留給仔女用。啲人成日話我係富二代，但當佢懂事，我就會俾個銀行簿仔佢睇，佢就唔會再信八卦雜誌，知道要靠自己努力，醒醒定定讀好啲書。其實教小朋友，留俾佢嘅能力愈多，留俾佢嘅錢就可以少啲，如果淨係留錢，將來能力可能好低，就等於躺平。」

蔡俊彥未雨綢繆獲讚嫁得過

Ryan則從運動員視角剖析「財富觀」。他指自己20歲轉為全職運動員後，便開始意識到理財規劃的重要性，學懂未雨綢繆：「我從來冇買過股票，可能我有運動員輸唔起嘅心態，所以覺得唔好博，踏實每個月儲錢，一步一步建立財富，慢工出細貨，慢工都可以出到好嘅理財方法。」小方聞言即一副外父口吻，讚道：「呢啲仔，嫁得過，我個女就係要搵呢啲。」

席間，Ryan與主持亦有分享自己最近成為歌手的故事，他道：「我其實受小方啟發。上年去咗好朋友(呂爵安Edan)演唱會做嘉賓，發現自己鍾意唱歌亦鍾意喺舞台嘅感覺。當中有好多掙扎，但當初如果安守本份，就唔會成為一個全職運動員。」現在同時兼顧歌唱及運動事業，Ryan坦言，當初決定做歌手時，都有計清計楚：「做歌好貴，但好彩運動成績好，有幾好嘅獎金，亦都多咗商業活動邀請，所以當選擇成為歌手嘅時候，有計過上年收入可唔可以做到我想做嘅事情，仔細計清楚使費。」