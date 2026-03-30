草蜢驚喜現身Fans包場睇演唱會藍光碟足本版 夾定4月紅館Dress Code

草蜢將於4月26日起，於紅館舉行七場《GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱會2026》，密鑼緊鼓閉關綵排之際，日前突擊尖沙咀戲院，現身Fans包場睇之前「草蜢演唱會」Blu-ray聚會。與全場Fans在觀眾席一齊又唱又跳、揮動手燈、應援名牌和橫額，三小時足本播放，猶如置身草蜢專屬CantoPop Disco般震撼。草蜢更即場向Fans下「打Call密令」和Dress Code，約定月底紅館演唱會全場一齊玩！

蔡一智說：「我哋今日嚟戲院唔係嚟睇賀歲片，係睇我同二少（蔡一傑）花咗好長時間去剪輯，啱啱推出嘅『RE：GRASSHOPPER CONCERT 草蜢演唱會』Blu-ray 碟。喺studio剪片或者屋企睇片都只係一般螢光幕，但今日就唔同，嘩，戲院大銀幕呀！」又笑言：「你知啦，我哋好少拍電影㗎嘛，能夠上戲院真係一件好開心嘅事 ！」Fans自發包場在戲院睇演唱會，令草蜢好感動，他說：「佢哋真係好錫我哋，非常多謝草蜢嘅『Framily』（如家人般的朋友），所以我哋嚟畀返驚喜佢哋！」