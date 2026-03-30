張敬軒直認未必現身英皇家族騷 有望明年與王菀之合體開騷(有片)

張敬軒今日(30日)與陳蕾、廖子好和Carina@VIVA(李晞彤)現身銅鑼灣出席化妝品牌活動，張敬軒受訪分享近況，宣告今年將積極出新歌並推出新專輯，早前更專程往首爾為新歌拍MV。談到5月3及4日的《25+ 英皇群星演唱會》(家族騷)，雖然海報上集齊英皇藝人，但5月4日的表演陣容不見張敬軒，有部分已購票歌迷擔心和不滿，軒仔直認未必出席，因為五一黃金檔期在外地開show不在港，但現已盡力調動檔期，但就呼籲fans若為了看他而購票，可稍等他再公布消息。

五一檔期不在港 張敬軒解釋，因去年澳門的《dahlia blossom》演唱會未有舉行香港站，幸獲主辦方授權，可於今年展開巡迴，「所以舊年已shedule有private show，亦有公開賣票嘅tour，但啟德場館好難攞期，公司定了日期後，我已經shedule好開show，因為都係黃金檔期，五一黃金周，所以我已跟主辦傾可否調動時間，但對方都已book場，所以爭取緊。」作為公司一份子，無論開多少場都會支持，「我都有睇網上新聞，如果我啲fans，或者好著重睇我而買票，可以on hold先，等我進一步通知。因為本身黃金周係唔喺香港，而家要睇吓調唔調到期。」

見家族騷海報「羅賓」 驚問：唔係掛？ 談到英皇家族show的宣傳海報，有不少網民表示不見張敬軒，他笑言，「我都搵咗自己好耐，(擺位有無問題？)冇問題，Do姐教落，我企喺邊度，嗰度就係中間，講笑啫！但我真係唔sure邉個係我，我以為騎馬係我，點知又話唔係。」對於有網民猜測坐在月亮上羅賓是張敬軒，因他有首歌《羅賓》，但當記者給他看海報上的綠白衫「羅賓」時，他表情驚訝，「唔係掛，真係架？我諗有啲誤會，係咪以為羅賓漢？羅賓同羅賓漢，差咗百幾二百年，羅賓係蝙蝠俠嘅羅賓，羅賓漢係打家劫舍，刧富濟貧嘅羅賓漢，我未做到羅賓漢，做住羅賓先。」談到因此有fans以為他會出席家族騷，他笑問：「係咪公司marketing，想make some noise？(所以問吓你)呢單嘢唔係我跟開。」他補充說，英皇作為華資娛樂公司，能在啟德主場館舉行25周年演唱會，實屬難得。