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娛樂
出版：2026-Mar-30 21:03
更新：2026-Mar-30 21:03

劉展霆Eden首開腔談與Yumi緋聞 自責玩大咗：行為要檢點啲

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劉展霆Eden首次接受多間傳媒訪問，直言緊張到口都震。(娛樂組攝)

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TVB劇集《正義女神》今晚(30日)於紅磡舉行首播活動，曾與鍾柔美傳緋聞的劉展霆(Eden)亦有現身，Eden受訪時直言首次被多部攝影機圍住，緊張都口都震。現年32歲的Eden在劇中演15歲的少年殺人犯，跟人吵架後錯手殺人，但不知悔改，他直言要扮演少年角色，甚有難度，與飾演表姐的潘靜文有較多對手戲。Eden被問到與Yumi的關係時，他直認，「係好好朋友。」談到與Yumi的緋聞，令她的形象跌落谷底，Eden坦言有所反思，「行為要檢點啲，當初玩大咗，造成呢件事。(有無安慰佢？)作為朋友，身邊朋友有難唔開心，安慰關心都係正常，(佢情緒點樣？)專心做嘢同返學，好好讀書。(有無覺得佢唔開心？)正常人見到呢啲報道，唔開心都係正常。(有無自責？)都係玩大咗，都會自責，可能同一日生日，聖誕節high過頭，以後都會檢點啲。」再被問到可有收過被罵的私訊時，他就表示沒有看陌生訊息。

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強調單身

談到情人節送了手機給Yumi，被問到兩人是否情侶關係時，Eden就搖頭否認，「我一路都好重視身邊朋友，有一年情人節，送咗部電話俾李兆堅(演員)，無理由搵佢拍拖，我覺得身邊朋友好緊要，可以互相關心嘅朋友好少見。」問到可有被公司「照肺」時，他直認公司有查問情況，「叫我行為檢點啲，佢哋都有了解吓。(叫你哋唔好見面？)無理由唔俾朋汏聯絡，(日後見面會否尷尬？)唔會，我哋都係朋友，仲有聯絡。(避免一齊做訪問？)做得演員就要專業，都要出嚟講嘢。」Yumi被揭情史多多，問到可會影響印象？「沒個人都有過去！」他強調現時單身，擇偶條件是雙方要合得來，「所有嘢夾，好自然就撻得著。(Yumi比你細13年，是否適合？)差唔多啦！無年齡限制，有時撻著就撻著。」

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