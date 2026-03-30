劉展霆Eden首開腔談與Yumi緋聞 自責玩大咗：行為要檢點啲

TVB劇集《正義女神》今晚(30日)於紅磡舉行首播活動，曾與鍾柔美傳緋聞的劉展霆(Eden)亦有現身，Eden受訪時直言首次被多部攝影機圍住，緊張都口都震。現年32歲的Eden在劇中演15歲的少年殺人犯，跟人吵架後錯手殺人，但不知悔改，他直言要扮演少年角色，甚有難度，與飾演表姐的潘靜文有較多對手戲。Eden被問到與Yumi的關係時，他直認，「係好好朋友。」談到與Yumi的緋聞，令她的形象跌落谷底，Eden坦言有所反思，「行為要檢點啲，當初玩大咗，造成呢件事。(有無安慰佢？)作為朋友，身邊朋友有難唔開心，安慰關心都係正常，(佢情緒點樣？)專心做嘢同返學，好好讀書。(有無覺得佢唔開心？)正常人見到呢啲報道，唔開心都係正常。(有無自責？)都係玩大咗，都會自責，可能同一日生日，聖誕節high過頭，以後都會檢點啲。」再被問到可有收過被罵的私訊時，他就表示沒有看陌生訊息。