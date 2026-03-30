張敬軒自爆體重達人生高峯 韓國拍MV遇驚魂事 塌金屬架壓朋友車(有片)

張敬軒今日(30日)與陳蕾、廖子好和Carina@VIVA(李晞彤)現身銅鑼灣出席化妝品牌活動，張敬軒受訪時透露工作大計，早前特地往韓國為新歌拍MV，他笑言食得好住得好，自爆體重逾80公斤，「達人生高峯，過年食品、去咗可以食好多麵包嘅地方，歐洲同韓國。(肥咗幾多磅？)過年前65公斤，肥咗十幾kg。」他笑言，外表雖看不出來，但肥在鬼祟位，更難減磅。他表示，今次拍MV的韓國合作團隊，曾與BLACKPINK和asepa團隊合作，他直言大開眼界：「請教咗佢哋好多嘢，原來一線韓國artist，BLACKPINK啱啱拍完的一個MV要千二萬，原來一個景要一百萬港幣，仲要有5、6個景，我自己係零景！」

朋友座駕盡毀 經理人留車廂 雖然拍MV大豐收，但亦遇上韓國驚魂。張敬軒表示，完成MV拍攝後，回港前一天相約朋友見面，約定坐友人的座駕去食飯，不料在等候期間，附近整排金屬棚架突然倒塌，壓住朋友的座駕，「「只要我早多10分鐘就會出事，朋友嚟車我哋，但佢行開咗食煙冇事，架車就total lost，張相只係睇到少少，後面其他都冧晒。幸存者（經理人華仔）喺我旁邊，佢返到嚟即刻去咗還神。」當時軒仔的經理人華仔坐在車裡，慶幸沒有受傷。有驚無險，軒仔頻呼好感恩，深有領悟，回港後立即與父母食飯：「多啲陪吓心愛嘅人，我落機即刻搵爸爸媽媽食飯，坐低一刻覺得簡簡單單，齊齊整整就夠。」