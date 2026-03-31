李家鼎74歲前妻施明病逝 家人無法見最後一面

施明於70年代入行，加入1970年至1971年度麗的映聲第五期藝員訓練班成為學員，跟劉松仁、李影是同班同學，她先後加盟亞視、TVB及有線，由於有舞蹈及功夫底子，初入行時成為打女，亦因而與李家鼎結緣。施明亦擁有陰陽眼，曾為有線靈異節目《怪談》任主持成為其代表作，其後她幾乎絕跡幕前。

與李泳豪傳關係決裂

施明與李家鼎育有兩子李泳豪和李泳漢；2022年，施明曾與李泳豪傳出關係決裂，施明的社交平台雖不常更新，但合照全都是跟大仔李泳漢一家，她特別愛錫孫兒，未做開腦手術前已經不停分享湊孫日常。其社交平台甚少有李泳豪的合照，兒時的照片居多。李泳漢與施明感情深厚，他至今仍未接受母親離世。事實上，李泳漢近年照顧母親，他接受傳媒訪問時憶述母親最後一次入院時已泣不成聲，他指母親一直去醫院例行檢查，今次入院時只發現血壓較高，施明走前大約一星期，他突然接到醫院致電，發現母親嘔吐物落了肺部，含氧度偏低，要即時插喉幫助呼吸，當日清晨再接到醫院電話，告知施明危在旦夕，叫家人趕到醫院，可惜到醫院時媽媽已返魂乏術，兒子亦無法見她最後一面。李泳漢透露已通知父親李家鼎，直指鼎爺亦好傷心，同樣無法接受這個事實。