施明病逝｜視李家鼎為親人 1994年離婚再見難做朋友

李家鼎前妻施明突然傳來離世消息，享年74歲。施明多年前已絕跡幕前，2020年她應苑瓊丹邀請，現身香港HOYTV節目《開工大吉77》訪問，大談愛情、家庭及工作等，當時她直言多年來都心癢癢想復出。她說︰「我好想拍番戲，冇戲癮又點入行呢？當年霑叔係我姨丈，佢話我讀乜鬼書，天生就係做戲。」
施明因有舞蹈及功夫底子，初入行時以打女發展，繼而與李家鼎結緣。施明在該節目中表示：「當年我拍戲都好無知、好百厭，不太懂人情世故，有啲人就蝦我，李家鼎出面幫我擺平件事。到底佢係睇中我先幫手，定係佢真係咁正義呢，要問番佢先知喇，但係好多人都話佢係好幫手，最終佢都幫咗我幾次。」苑仔問到施明有沒有想過同鼎爺復合，她說︰「我都唔知點答，有冇諗過都答唔到，至於佢有冇明示暗示，我唔知㗎！我份人糊糊塗咁，有時講到白都聽唔清楚㗎，我唔係乍癲扮傻，一向都係傻傻地。佢係我前夫，再見做番朋友？我做唔到，但佢又係我嗰仔嘅爸爸，咁即係親人囉。」
二人婚姻出現問題後，於1994年離婚，施明之後更消失幕前：「因為當年兩個囝都拍戲，要搵個地方比佢地專心讀書，所以去咗美國五年，當年呢個決定真係好勇敢，依家諗番都好驚。」她指當時沒有親友接濟，膽粗粗打電話予胡金銓導演求助，︰「其實我同佢都唔熟，當年佢話我嗰樣唔適合拍戲，所以冇合作過！但人生路不熟，唯有求吓人啦！」對方著她先到酒店，待他從台灣回來後，再為她介紹工作，沒料到一個月後，從另一個導演口中得知胡金銓過身。為愛兒讀書，施明放下身段從新出發，美國試鏡爭角色拍廣告、電影配音賺錢，加上「鼎爺」補貼維持生活。