施明病逝｜視李家鼎為親人 1994年離婚再見難做朋友

施明因有舞蹈及功夫底子，初入行時以打女發展，繼而與李家鼎結緣。施明在該節目中表示：「當年我拍戲都好無知、好百厭，不太懂人情世故，有啲人就蝦我，李家鼎出面幫我擺平件事。到底佢係睇中我先幫手，定係佢真係咁正義呢，要問番佢先知喇，但係好多人都話佢係好幫手，最終佢都幫咗我幾次。」苑仔問到施明有沒有想過同鼎爺復合，她說︰「我都唔知點答，有冇諗過都答唔到，至於佢有冇明示暗示，我唔知㗎！我份人糊糊塗咁，有時講到白都聽唔清楚㗎，我唔係乍癲扮傻，一向都係傻傻地。佢係我前夫，再見做番朋友？我做唔到，但佢又係我嗰仔嘅爸爸，咁即係親人囉。」