廖子妤擔心得獎詛咒最緊要有戲拍 挑機陳蕾扮吉祥物行紅地毯(有片)

廖子妤(Fish)今日(31日)36歲生日，昨日她與陳蕾現身銅鑼灣出席化妝品牌活動，Fish受訪時自爆今日會放假5日，與男友盧鎮業(小野)結伴外遊，被問會否考慮旅行結婚，她反問：「先話個結婚好處嚟聽吓？」談到婚後有多個人幫手執屋，接著就自動獻身幫Fish解圍，「你哋唔問我有冇結婚嘅？我好少同其他女artist一齊做訪問，我而家先發覺原來其他女artist有呢啲問題㗎，點解我不嬲都冇。」當被問到與華納的男同事可有發展機會時，她醒目地回：「趁佢兩個唔喺度就問我？我公司同事交俾啲更好嘅人照顧！」

約定「河水不犯井水」 Fish穿白色貼身露肩開衩長裙，與陳蕾的白衫長褲非常合襯，兩人自電影《骨妹》結緣後，相隔10年在《女孩不平凡》齊齊獲金像獎提名，影后大熱的Fish直言有壓力，「成日都話唔好太注意我，其他提名都係優秀演員，尤其Nat(許恩怡)係好朋友，邊個攞都開心。我唔係為攞獎而做戲，而係鍾意做戲而做戲。」熱愛演戲的她最希望提名能帶來更多工作機會，問到可擔心「得獎冇工開」的詛咒，她坦言有擔心，但有獎沒理由不要：「就算個天要你冇戲拍，都沒辧法，依然會繼續掙扎。」至於可曾考慮「撈過界」唱電影主題曲，Fish自言唱過劇集主題曲，獲陳蕾大讚有天份。更追問，「有冇威脅？下年叱咤見！」陳蕾秒回：「最好唔好威脅我喇！」兩人劃清界線，齊聲約定「河水不犯井水」。