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娛樂
出版：2026-Mar-31 09:00
更新：2026-Mar-31 09:00

廖子妤擔心得獎詛咒最緊要有戲拍 挑機陳蕾扮吉祥物行紅地毯(有片)

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廖子妤(Fish)今日(31日)36歲生日，昨日她與陳蕾現身銅鑼灣出席化妝品牌活動，Fish受訪時自爆今日會放假5日，與男友盧鎮業(小野)結伴外遊，被問會否考慮旅行結婚，她反問：「先話個結婚好處嚟聽吓？」談到婚後有多個人幫手執屋，接著就自動獻身幫Fish解圍，「你哋唔問我有冇結婚嘅？我好少同其他女artist一齊做訪問，我而家先發覺原來其他女artist有呢啲問題㗎，點解我不嬲都冇。」當被問到與華納的男同事可有發展機會時，她醒目地回：「趁佢兩個唔喺度就問我？我公司同事交俾啲更好嘅人照顧！」

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約定「河水不犯井水」

Fish穿白色貼身露肩開衩長裙，與陳蕾的白衫長褲非常合襯，兩人自電影《骨妹》結緣後，相隔10年在《女孩不平凡》齊齊獲金像獎提名，影后大熱的Fish直言有壓力，「成日都話唔好太注意我，其他提名都係優秀演員，尤其Nat(許恩怡)係好朋友，邊個攞都開心。我唔係為攞獎而做戲，而係鍾意做戲而做戲。」熱愛演戲的她最希望提名能帶來更多工作機會，問到可擔心「得獎冇工開」的詛咒，她坦言有擔心，但有獎沒理由不要：「就算個天要你冇戲拍，都沒辧法，依然會繼續掙扎。」至於可曾考慮「撈過界」唱電影主題曲，Fish自言唱過劇集主題曲，獲陳蕾大讚有天份。更追問，「有冇威脅？下年叱咤見！」陳蕾秒回：「最好唔好威脅我喇！」兩人劃清界線，齊聲約定「河水不犯井水」。

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只能露骨

距離金像獎頒獎禮僅餘3個多星期，問到紅地氈戰衣時，陳蕾認真表示，最想揀記一套適合入圍電影，「不平凡多少少。(型格性感？)可能，不過講咁多都係聽吓就算，其實我連嗰日套衫都未睇過。」Fish建議陳蕾扮著吉祥物遮臉出場，陳蕾自動波已聯想「巨人蕾」的裝束，她笑言，「我諗到時金像獎唔敢再請我。」輪到Fish被問到可會性感上場，她反問，「我有咩可露？年年被人問，我都會答露骨，除咗骨都無乜嘢可以露。」

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