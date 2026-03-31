單依純翻唱李榮浩《李白》涉侵權 二度道歉後宣布未來場次免費退票

中國歌手單依純在3月28日在深圳開演唱會，但因未經授權翻唱李榮浩歌曲《李白》遭指控侵權，她雖道歉止血，但李榮浩似乎不接受，風波持續掀外界關注。對此，單依純所屬經紀公司3月30日宣布，接下來的巡演場次將開放免費退票。

根據單依純所屬經紀公司「百沐娛樂」聲明表示，因藝人方及主辦方充分保障各位觀眾的權益，經綜合考慮，現針對本次巡演已售出但未演出場次門票，包含武漢及鄭州場，開啟48小時限時免費退票。

聲明中強調，限時退票僅為改善服務安排，演唱會依舊會按原定時間、地點正常舉辦，而此次開放退票將通過原官方授權管道辦理，不會收取任何手續費、任何扣款、無責無損，具體退票規則會由各售票平台另行通知。