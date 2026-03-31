單依純翻唱李榮浩《李白》涉侵權 二度道歉後宣布未來場次免費退票

中國歌手單依純在3月28日在深圳開演唱會，但因未經授權翻唱李榮浩歌曲《李白》遭指控侵權，她雖道歉止血，但李榮浩似乎不接受，風波持續掀外界關注。對此，單依純所屬經紀公司3月30日宣布，接下來的巡演場次將開放免費退票。
根據單依純所屬經紀公司「百沐娛樂」聲明表示，因藝人方及主辦方充分保障各位觀眾的權益，經綜合考慮，現針對本次巡演已售出但未演出場次門票，包含武漢及鄭州場，開啟48小時限時免費退票。
聲明中強調，限時退票僅為改善服務安排，演唱會依舊會按原定時間、地點正常舉辦，而此次開放退票將通過原官方授權管道辦理，不會收取任何手續費、任何扣款、無責無損，具體退票規則會由各售票平台另行通知。
而單依純針對此風波在二度道歉聲明中表示，未來將會停止演唱《李白》這首歌，並刪除本次演出官方線上宣傳中涉及《李白》的內容，關閉涉嫌侵權片段的帳戶。強調自己願意承擔所有相應責任，「後續我將尊重李榮浩老師及其版權公司的處理方式，會同各方持續溝通，無論實際責任方是誰，我個人承擔全額版權使用費及相應賠償。」
李榮浩否認為錢 強調保留追究權利
不過李榮浩似乎仍然不滿意單依純的道歉，3月30日凌晨再度發聲回應，透露自己收到大量惡意私訊，更明確表示，他不要任何金錢賠償，「我要是想要錢，我從第一開始就會授權給你。」不過他也指出，若從今天開始風波不會再波及到家人，他承諾日後不會再主動提起此事，「但我會依據網路輿論，保留我追究的權利」。
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