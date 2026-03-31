吳保錡自揭因叻哥事件情緒病就醫 網民不賣帳勸退出

ERROR成員吳保錡（保錡）近年是非纏身，去年大年初一，他在社交網公開與陳百祥（阿叻）合照，並自封「ViuTV叻仔」後，引發公關災難，雖然他及後刪文道歉，但網民似乎不太受落，令其幕前活動暫停。事隔一年，保錡日前再次在社交網發文道歉，言語間又透露受情緒困擾，稱「我有精神問題，也有去睇醫生，現在好很好，感謝你。」

曾遇損友

保錡今晨再為抑鬱問題發心聲，他表示最近很多朋友因為報道，關心他是否有抑鬱的問題，並再次重提與叻哥合照事件：「一年前叻仔事件確實令身心有很大打擊 ，也感謝我的經理人濟哥帶我去救醫，經過一段時間的休息，感謝隊友，經理人，朋友和粉絲的關心。」他續指：「休息期間曾經遇到一些損友，也有遇到很多對我好的人，經歷也是人生的一種記憶。最近這一年感覺也好多了，看的事情也有不同的想法，做得不好的地方我會努力改進，感謝你們對我意見，最後感謝還在支持我的粉絲，辛苦你們了。」