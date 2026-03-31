古天樂無預警出跳舞快歌 《世紀大騙局》MV令人超期待

古天樂今年推出大碟《Back To The Past》，入面收錄了一些昔日作品，及與林峯合唱的《天命最高》，新碟更榮登銷售排行榜第一位。誓估唔到的是，古天樂相隔多年之後，再有跳舞歌《世紀大騙局》推出，今次更是毫無預兆之下推出，絕對是震驚一眾網民。早前有人見到他與宣萱在沙灘拍攝，令人猜測是否有新MV出爐，如今令人非常期待古天樂的跳舞歌MV。

早前古天樂出席活動時，已經表示將會有驚喜給大家，當傳媒問到是哪一樣驚喜時，他僅謂︰「你哋唔會諗到，會出現嘅時候就會出現。」新歌《世紀大騙局》於903的專頁作出預告時，歌手身份只用了一個小丑emoji做代表，令不少人猜測是林家謙、呂爵安，又會有誰估到一提唱歌會嫌棄的古天樂會有新歌派台。有網民就找來古天樂在網上回應古迷會否出新歌，他寫道︰「其實尚有各種可能性，在適當時間就會和大家分享。」

當網民聽過古天樂的新歌之後，紛紛留言說︰「世紀大騙局係古天樂，仲要係跳舞歌電音cls！」、「OMG，古生竟然有新歌派台，真係勁大隻震撼彈！即刻好期待個 MV！會唔會跳埋舞呢？」、「洗版式估lkh結果係古天樂呢件事真(三個小丑圖案)」、「首歌未首播之前仲有勁多人估到底係邊個唱， 因為icon係一個小丑emoji，有人估係Edan呂爵安、林家謙⋯⋯ 新歌聽日愚人節上架，小編仲諗緊會唔會係騙案嚟？ 歌曲搵嚟黃偉文填詞、徐浩作曲、葉澍暉監製 係咪可以睇到佢再跳舞？」也有人找來一條訪問片，古天樂在片中表示自己仍在樂壇入面，果然沒有呃人。