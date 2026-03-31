正義女神｜蔣祖曼被佘詩曼「言官」威力震懾到 爆周嘉洛鮮為人知一面

《正義女神》昨日(31日)在港首播，無綫安排一眾演員及幕後工作人員到紅磡出席首映活動，吸引大批fans到場支持。蔣祖曼(Joman)在《新聞女王2》中的Diana角色引爆網民希望她跟阿佘可以譜she she戀，來到《正義女神》，Joman扮演感化官，與周嘉洛扮兩姊弟，但跟佘的對手戲不多。
早前Joman在社交平台打了長文向阿佘「示愛」，除了談到自己在《正義女神》對阿佘的第一感覺外，更透露媽媽要求她要跟阿佘學做人。她說︰「其實我唔諗住po，好似好老土咁，比著以前我會洗咗佢。阿佘真係好好，好照顧我哋，亦都會提醒我哋要『活在當下』，唔好成日諗人哋，我就覺得有啲說話一定要講，因為唔知下次幾時合作，有啲說話未必講到。雖然好長氣，都有出咗呢個po。」
她表示媽媽不知道她跟佘詩曼合作拍《正義女神》，當媽媽知道她拍《新聞女王2》時，便說︰「你學下人哋點做戲，學下人哋點做人，原來佢好鍾意睇啲專訪，佢睇咗好多阿佘好多專訪，覺得佢待人接物、處事態度都好好，所以叫我去學！」她表示媽媽雖然阿佘，但她從未去過片場為見阿佘一面，就算自己去拍戲，也不敢來打擾，給予她絕對的支持及自由度。
阿佘感覺大不同
問到近這兩次與阿佘合作，是否感覺大不同，她說︰「好大呀！所以我話佢癲㗎！如果無《新聞女王2》合作，我會覺得阿佘係好嚴肅，因為佢成日坐喺法官位，大家好少講到嘢，佢好專注喺功課同情緒上，好有威嚴。去到《新聞女王2》，佢變咗另一個人，會成日同我哋食飯，拍之前佢都好好。同埋為咗令我唔好咁驚佢，佢約咗一班大家識嘅朋友出嚟，之後同我講嚟緊一齊拍《新聞女王2》，你唔好咁驚我！我都好慶幸我成日遇到啲對手好好，如果唔係佢哋，我都唔會做得咁好！」
周嘉洛片場唔多講嘢
談到今次她跟周嘉洛扮演姊弟，她說︰「我同佢最多對手戲！我都好期待觀眾會唔會鍾意佢表現，我就好鍾意，同大家平時見到嘅佢完全唔同！我平時做開女強人角色，今次個角色比較柔弱，而嘉洛平日俾人係跳跳紮，今次就好正經，佢話係做番自己喎！」問到周嘉洛在片場的真實一面，是否如幕前般搞笑，她說︰「其實佢個人並唔係想像中咁多嘢講，佢都幾I！加上佢又忙，個劇本嘅功課對佢嚟講都幾重要，我比較驚喜係佢拍嘢係幾執著，譬如有個位做得唔好，佢會主動提出你覺得係咪咁會好啲，不停問我哋，你見佢成日諗嘢，希望大家觀眾會鍾意佢呢個角色，佢真係出咗好多力！」