正義女神｜蔣祖曼被佘詩曼「言官」威力震懾到 爆周嘉洛鮮為人知一面

《正義女神》昨日(31日)在港首播，無綫安排一眾演員及幕後工作人員到紅磡出席首映活動，吸引大批fans到場支持。蔣祖曼(Joman)在《新聞女王2》中的Diana角色引爆網民希望她跟阿佘可以譜she she戀，來到《正義女神》，Joman扮演感化官，與周嘉洛扮兩姊弟，但跟佘的對手戲不多。

早前Joman在社交平台打了長文向阿佘「示愛」，除了談到自己在《正義女神》對阿佘的第一感覺外，更透露媽媽要求她要跟阿佘學做人。她說︰「其實我唔諗住po，好似好老土咁，比著以前我會洗咗佢。阿佘真係好好，好照顧我哋，亦都會提醒我哋要『活在當下』，唔好成日諗人哋，我就覺得有啲說話一定要講，因為唔知下次幾時合作，有啲說話未必講到。雖然好長氣，都有出咗呢個po。」

她表示媽媽不知道她跟佘詩曼合作拍《正義女神》，當媽媽知道她拍《新聞女王2》時，便說︰「你學下人哋點做戲，學下人哋點做人，原來佢好鍾意睇啲專訪，佢睇咗好多阿佘好多專訪，覺得佢待人接物、處事態度都好好，所以叫我去學！」她表示媽媽雖然阿佘，但她從未去過片場為見阿佘一面，就算自己去拍戲，也不敢來打擾，給予她絕對的支持及自由度。