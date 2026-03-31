洪卓立玩魔術觀眾零反應 　許靖韻靚裙幾乎拉唔埋

向來主打情歌的Ken，今次演唱會搞搞新意思，挑戰玩魔術。他更專誠跟隨專業魔術導師Miss Hunny學了三個魔術，想給觀眾一個驚喜。可惜始終是初體驗，首個魔術表演完後，現場觀眾似乎不太get到Ken正在表演魔術，直到第二個魔術，從手袖拎水杯出嚟，效果才明顯，終於引得觀眾的掌聲。提到今次魔術初體驗，Ken事後忍不住笑說：「係有啲緊張，頭兩個魔術做完後，大家冇我想像中嘅反應，哈哈。好彩第三個佢哋終於get到，都叫有啲交代啦。」他更謂自從學習了魔術後，對魔術產生興趣，希望之後有機會鑽研。

有感而發

除了魔術，演唱會亦有感人時刻，在唱到《回到最愛的那天》時，Ken有感而發表示，「自己人越大，屋企人亦都會老，可以相處嘅時光亦都唔多，希望大家珍惜喺返工放工、返學放學以外嘅時間，多啲陪屋企人。」一番真摯的說話令現場不少歌迷都眼濕濕。

服裝災難

另一邊廂，Angela全晚唱足兩個半小時，除更換上六套戰衣，更大跳勁舞，令全場氣氛高漲。不過，原來當晚發生了一段小插曲。其中有一套歌衫在試身時十分合身，但少了安放ear mon receiver的位置，結果到正式演出時，quick change變成大超時，最後拉了十次才夾硬拉到拉鍊，險些釀成「服裝災難」，Angela事後仍驚魂未定，「真係嚇死我，當時喺後台成班人幫手夾硬拉，我心諗如果拉唔到，都照上台㗎啦，橫掂觀眾都應該睇唔到我背脊，完全冇諗過唔着呢條裙，因為真係好靚，好彩最後都搞得掂。」