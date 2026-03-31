Gareth.T 預告6月悉尼騷「有好多冇諗過會唱嘅歌」

Gareth.T湯令山宣布將於6月27日在Sydney Event Centre舉行個唱。

Gareth.T湯令山昨日於悉尼舉行《Gareth.T – Prince Of nothing 湯令山——心零王子》巡迴演唱會澳洲站記者會，宣布將於6月27日在Sydney Event Centre舉行個唱。 在記者會舉行前夕，Gareth.T先飛抵墨爾本，28日晚登上oddshapes音樂節的舞台。當晚他唱出了《用脊背唱情歌》與首唱《早到的u》等作品，台下觀眾非常熱情，Gareth.T率先透露澳洲演唱會計劃：「澳洲觀眾好正好熱情，我有個消息要同大家講，6月我會再返嚟悉尼！到時可以唱多啲歌，仲有好多大家冇諗過我會唱嘅歌。悉尼見！」

蛻變人生 擁抱簡約 昨日悉尼演唱會記者會，Gareth.T 以簡約造型現身，與海報中「牧羊人」的形象互相呼應。他分享了全新演唱會主題《Prince Of nothing》背後的深刻意義，解釋這不僅是《Prince of Sadness》的延續，更是自己在經歷沉澱後的蛻變：「如果上一章是關於與悲傷共處，那麼這一章就是與悲傷『結帳』後的釋然。『Nothing』對我而言不是空虛，而是一種『無需證明』的狀態，不再需要透過擁有或成就來定義自己。」他笑言從「王子」變成「牧羊人」，正是希望呈現這種回歸本質、擁抱簡單生活的哲學。