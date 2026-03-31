熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Mar-31 20:30
更新：2026-Mar-31 20:30

5.1上映｜《寒戰1994》首預告　吳彥祖劉俊謙正邪鬥爭

分享：
螢幕擷取畫面 2026 03 31 173929

《寒戰1994》首條預告片曝光

adblk4

《寒戰》系列、前傳《寒戰1994》宣布5月1日強勢上映！今日《寒戰1994》正式公開首條預告片及海報，12大陣容破天荒同框列陣，包括四大巨頭周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂，聯同吳彥祖、劉俊謙、吳慷仁、謝君豪、王丹妮、廖子妤，以及英美神劇星級演員《權力遊戲》(Game of Thrones)的艾頓基倫(Aidan Gillen)及《唐頓莊園》(Downton Abbey)的曉邦納威利(Hugh Bonneville)加盟，飾演左右大局的英方重臣。

Cold War 1994 Stills 古天樂 Cold War 1994 Stills 周潤發 Cold War 1994 Stills 郭富城 Cold War 1994 Stills 梁家輝 Cold War 1994 Stills 劉俊謙 Cold War 1994 Stills 吳彥祖 《寒戰94》前導海報 Teaser Poster

重啟機密檔案

最新預告以雙時空交錯的敘事手法引爆懸念。2017年，候任特首葉舜廷(古天樂飾)上任前夕，前警務處副處長李文彬(梁家輝飾)意外失蹤。警務處處長劉傑輝(郭富城飾)聯同資深大律師簡奧偉(周潤發飾)追查真相。預告中，簡奧偉重提當年金句：「我講過，下半世我咩都唔做，淨係招呼佢一個」，隨即交出一份1994年李文彬的絕密檔案。

adblk5

Cold War 1994 Stills 謝君豪 Cold War 1994 Stills 吳慷仁 Cold War 1994 Stills 王丹妮 Cold War 1994 Stills 廖子妤

預告片回到1994年，權力交接的真空期引來英方勢力暗中佈局，艾頓基倫化身英方重臣，拋出一句：「我們不會違反法律，法律是我們編寫的。」冷靜道破當時制度下的遊戲規則。

金句連連

而在警隊內部，警務處行動副處長蔡元祺(吳彥祖飾)與有組織罪案及三合會調查科署任總警司李文彬(劉俊謙飾)亦迎來宿命交鋒。蔡元祺極具城府地拋出一句：「有啲嘢，做得唔講得，有啲講得唔做得，明唔明？」揭示兩人早於當年已關係匪淺、互相牽制；面對多方勢力逼近，滿腔熱血的李文彬亦毫不退讓地反擊：「你真係以為，香港你揸莊？」這場亦戰亦友、亦正亦邪的雙雄暗戰，延續了《寒戰》系列一貫冷冽的博弈張力。

adblk6

Cold War 1994 Stills Aidan Gillen Cold War 1994 Stills Hugh Bonneville

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務