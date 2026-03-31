5.1上映｜《寒戰1994》首預告　吳彥祖劉俊謙正邪鬥爭

《寒戰》系列、前傳《寒戰1994》宣布5月1日強勢上映！今日《寒戰1994》正式公開首條預告片及海報，12大陣容破天荒同框列陣，包括四大巨頭周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂，聯同吳彥祖、劉俊謙、吳慷仁、謝君豪、王丹妮、廖子妤，以及英美神劇星級演員《權力遊戲》(Game of Thrones)的艾頓基倫(Aidan Gillen)及《唐頓莊園》(Downton Abbey)的曉邦納威利(Hugh Bonneville)加盟，飾演左右大局的英方重臣。

最新預告以雙時空交錯的敘事手法引爆懸念。2017年，候任特首葉舜廷(古天樂飾)上任前夕，前警務處副處長李文彬(梁家輝飾)意外失蹤。警務處處長劉傑輝(郭富城飾)聯同資深大律師簡奧偉(周潤發飾)追查真相。預告中，簡奧偉重提當年金句：「我講過，下半世我咩都唔做，淨係招呼佢一個」，隨即交出一份1994年李文彬的絕密檔案。

預告片回到1994年，權力交接的真空期引來英方勢力暗中佈局，艾頓基倫化身英方重臣，拋出一句：「我們不會違反法律，法律是我們編寫的。」冷靜道破當時制度下的遊戲規則。

金句連連

而在警隊內部，警務處行動副處長蔡元祺(吳彥祖飾)與有組織罪案及三合會調查科署任總警司李文彬(劉俊謙飾)亦迎來宿命交鋒。蔡元祺極具城府地拋出一句：「有啲嘢，做得唔講得，有啲講得唔做得，明唔明？」揭示兩人早於當年已關係匪淺、互相牽制；面對多方勢力逼近，滿腔熱血的李文彬亦毫不退讓地反擊：「你真係以為，香港你揸莊？」這場亦戰亦友、亦正亦邪的雙雄暗戰，延續了《寒戰》系列一貫冷冽的博弈張力。