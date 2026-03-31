張栢芝做跟得媽咪 陪Quintus去西班牙打排球比賽

張栢芝早前到香港機場接澳洲讀書回港的大仔謝振軒（Lucas），轉眼她便陪二仔謝振南（Quintus）飛往西班牙參加排球比賽。她亦拍下不少片段記錄今次之行，見到她在球場邊為Quintus鬆腿、又拿起搖鈴做啦啦隊，同時又要幫手執拾東西，完全是廿四孝媽咪。
Quintus本身是排球隊隊長，今次代表香港專業排球學校參賽。他連同隊友以Team Siegfried名義出戰的是男子U16賽事。據學校公布的球員名單所見，他的球員號碼是5號，是隊中的主砲手。在排球學校的YouTube頻道有直播Quintus落場打波的影片，但因為太遠距離，加上畫面質素欠佳，所以大家未必可以找到5號球手。不過，其中一條影片就見到在觀席上的張栢芝一度起身拍下囝囝打波的英姿。
頭部中波餅好有feel
栢芝在社交平台分享一條拋出排球予在場的年青球員，之後另一條影又再重覆同一動作並謂︰「又一個！好彩我身手靈活，唔係又食幾多個波餅呀？等我嚟！」她更拍下自己在觀眾席上拉筋的時刻，搞笑表示有人以為她會落場打波。當完成賽事後，眾人上旅遊巴離場，栢芝在車上自拍透露完場收拾東西離去時，自己的左邊頭中了一個波餅，並摸住頭說「有少少感覺，is ok！行運呀！中頭獎！」
據學校公布的成績，Quintus所屬的隊伍將於男子U16第5-8名次賽中，爭取最佳成績。栢芝其後上載了一張與Quintus在西班牙同行的背影照，並寫上：「目標除咗比賽，仲係透過幾日集訓式賽會，學尊重、努力、承諾、團隊合作等價值，俾年輕球員體驗專業賽事氣氛！」