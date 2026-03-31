張栢芝做跟得媽咪 陪Quintus去西班牙打排球比賽

張栢芝早前到香港機場接澳洲讀書回港的大仔謝振軒（Lucas），轉眼她便陪二仔謝振南（Quintus）飛往西班牙參加排球比賽。她亦拍下不少片段記錄今次之行，見到她在球場邊為Quintus鬆腿、又拿起搖鈴做啦啦隊，同時又要幫手執拾東西，完全是廿四孝媽咪。

Quintus本身是排球隊隊長，今次代表香港專業排球學校參賽。他連同隊友以Team Siegfried名義出戰的是男子U16賽事。據學校公布的球員名單所見，他的球員號碼是5號，是隊中的主砲手。在排球學校的YouTube頻道有直播Quintus落場打波的影片，但因為太遠距離，加上畫面質素欠佳，所以大家未必可以找到5號球手。不過，其中一條影片就見到在觀席上的張栢芝一度起身拍下囝囝打波的英姿。