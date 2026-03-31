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娛樂
出版：2026-Mar-31 18:30
更新：2026-Mar-31 18:30

正義女神｜陳煒自爆電影面試失敗經過 教劉倬昕用一個方法了解高成彬

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《正義女神》昨日(30)在港首播，無綫安排一眾演員及幕後工作人員到紅磡出席首映活動，吸引大批fans到場支持。首集案件是「高成彬天台殺人案」，新生代演員劉倬昕反串飾演14歲青少年罪犯高成彬，陳煒就扮演高成彬母親高淑樺。昨日陳煒、劉倬昕「兩母子」同場，煒哥表示同場的邱梓謙、施焯日均扮演過她的囝囝。

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陳煒與劉倬昕在戲中扮演「兩母子」。(娛樂組攝)

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寫高成彬一生助入戲

陳煒表示今次跟劉倬昕很有火花，坦言「高成彬」是一個很難演的角色，加上第一次便要處理戲份重角色，所以劉倬昕很多疑慮、問題。煒哥說︰「大家都好錫佢，佢真係交咗好多功課出嚟，有咁好成績都替佢開心！」她表示自己沒有特別跟劉倬昕去破冰，初見面時便關心一下她如何為角色做功課，「好易就打開話題，我有叫佢寫晒成個高成彬由出世到14歲做過啲咩嘢，等佢知道個角色前半生係點，先會投入到個角色，之後就慢慢傾下偈，食下嘢就咁混熟咗！」

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陳煒為劉倬昕設計角色

劉倬昕表示煒哥是一個很sweet的人，在很多細節上都很關心她，令她不會覺得跟對方有距離感。她說︰「佢會幫我設計角色，因為我仲係新人，所以好容易就係諗句對白點講，表情要點做，但媽咪幫我設計個角色，入咗個狀態之後就好多嘢都表達到。同埋佢有問我係面試定點嚟，佢同我分享佢嘅面試經歷，我覺得係好特別！」

被導演改模式演即被考起

煒哥表示因為自己是選美出身，所以在公司拍戲是沒有面試經驗，直至有一次出去面試電影一個角色，要她扮演一個戰地記者，電影公司給她一堆對白，自己當下演繹完後，被要求改以另一個模式去演，自己當下完全做不到。她說︰「我做唔到，所以嗰次係失敗。要我好短時間，10分鐘內去pick up一堆對白，當下自己都以為做到一個戰地記者感覺，當導演要求第二種演繹，我真係企咗喺度！真係必須要時間去浸淫、去成長，但同多啲前輩去傾偈係好事嚟！」

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文頌嫻當仇人

對於「高成彬」的造型，劉倬昕表示開初收到的指示時，前面留海會長一些，但去到定妝的時候，卻被剪成劇中造型時，一度大感吃驚，加上當時近台慶，令她不知如何是好。幸好最後慢慢接受到，更有想過未來也會以「高成彬」頭示人。與劉倬昕另一多對手戲的是文頌嫻，她指對方是全素顏演出，「佢係一個大前輩，佢off cam都唔同我講嘢，真係當我仇人咁！所以我off cam都仲係嗰個mood。其中一場戲文女跌落地，我好記得佢整傷手，瘀晒，應該係好痛，佢都仲話唔痛！我真係好respect佢！(佢唔啋你有冇好驚？)其實我每場戲我都好驚、好緊張，嗰日(同文頌嫻的場口)就本來好緊張，因為對於我、媽咪(陳煒)同埋言官(佘詩曼)都係好重要一場戲。」

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