正義女神｜陳煒自爆電影面試失敗經過 教劉倬昕用一個方法了解高成彬

《正義女神》昨日(30日)在港首播，無綫安排一眾演員及幕後工作人員到紅磡出席首映活動，吸引大批fans到場支持。首集案件是「高成彬天台殺人案」，新生代演員劉倬昕反串飾演14歲青少年罪犯高成彬，陳煒就扮演高成彬母親高淑樺。昨日陳煒、劉倬昕「兩母子」同場，煒哥表示同場的邱梓謙、施焯日均扮演過她的囝囝。

陳煒表示今次跟劉倬昕很有火花，坦言「高成彬」是一個很難演的角色，加上第一次便要處理戲份重角色，所以劉倬昕很多疑慮、問題。煒哥說︰「大家都好錫佢，佢真係交咗好多功課出嚟，有咁好成績都替佢開心！」她表示自己沒有特別跟劉倬昕去破冰，初見面時便關心一下她如何為角色做功課，「好易就打開話題，我有叫佢寫晒成個高成彬由出世到14歲做過啲咩嘢，等佢知道個角色前半生係點，先會投入到個角色，之後就慢慢傾下偈，食下嘢就咁混熟咗！」

陳煒為 劉倬昕設計角色

劉倬昕表示煒哥是一個很sweet的人，在很多細節上都很關心她，令她不會覺得跟對方有距離感。她說︰「佢會幫我設計角色，因為我仲係新人，所以好容易就係諗句對白點講，表情要點做，但媽咪幫我設計個角色，入咗個狀態之後就好多嘢都表達到。同埋佢有問我係面試定點嚟，佢同我分享佢嘅面試經歷，我覺得係好特別！」

被導演改模式演即被考起

煒哥表示因為自己是選美出身，所以在公司拍戲是沒有面試經驗，直至有一次出去面試電影一個角色，要她扮演一個戰地記者，電影公司給她一堆對白，自己當下演繹完後，被要求改以另一個模式去演，自己當下完全做不到。她說︰「我做唔到，所以嗰次係失敗。要我好短時間，10分鐘內去pick up一堆對白，當下自己都以為做到一個戰地記者感覺，當導演要求第二種演繹，我真係企咗喺度！真係必須要時間去浸淫、去成長，但同多啲前輩去傾偈係好事嚟！」