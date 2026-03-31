Anson Lo粉絲見面會直踩12小時 凌晨趕清場移師地點再繼續

Anson Lo 粉絲見面會直踩12小時 。

MIRROR官方歌迷會主辦的《Hi MIRO! Garden Party 2026》連日來在麥花臣舉行，昨晚(30日)是盧瀚霆（Anson Lo) 的專屬場，由晚上7時30分開始，Anson Lo 破紀錄踩足12小時，最終活動在今早7時15分才結束。



盧瀚霆的專屬場，由晚上7時30分開始，Anson Lo 破紀錄踩足12小時。

食嘢減壓 Anson Lo開場即獻唱《Take That》，瞬間炒熱全場氣氛，冧爆一眾神徒。活動上除了勁歌熱舞、遊戲環節，還有與神徒一對一派花環節。他非常感激粉絲的陪伴，坦言因為自己的作品能帶給粉絲力量，令他十分感恩，更感慨「原來自己的存在好有用」。他更與神徒分享減壓方法，透露平時喜歡「Grounding」，近期則喜歡品嚐美食來放鬆心情。他亦大方傳授保持身型的秘訣，就是要「多肉少飯」。

Anson Lo 在約9時半開始派花環節，直至凌晨3時半，大會主持宣佈需拆台交還場地，派花儀式改為大堂花店佈景舉行，而已取花的神徒則安排有秩序地離開。Anson Lo 在清場前，在台上鞠躬向神徒道歉，並表示：「唔好意思，我哋可能要稍移玉步去第二個地方，你哋有咩要求就繼續叫我做啦，sorry，對唔住！」他續說：「而家已經3點半，辛苦大家仲喺度。今日入場嘅你哋仲喺度陪住我，呢個event我知道你哋期待咗好耐、等咗好耐，對你哋每一位都係好珍貴嘅回憶。我希望少少十零二十秒可以為你哋create 一個珍貴回憶，雖然只係一個好少嘅秒數，希望可以滿足你哋小小嘅願望。」