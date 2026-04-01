Carina@VIVA出solo拒認仙界新人 喜見《造星IV》學員單飛(有片)

女團VIVA成員李晞彤(Carina)日前(30日)出席活動，親證關於她單飛發展的傳媒，宣布完成《Nancy戀噏Show》音樂劇演出後，將會全力籌備推出首支個人單曲，「VIVA第一個出Solo嘅成員，都好開心公司畀呢個機會我，同埋我都超級感恩我三個隊友係全力支持我啦，其實都有同佢哋一齊傾吓，問吓佢哋意見，我應該做一個咩風格嘅歌手好呢，自己一個單位，所以，好開心我3個隊友都非常之支持我呢樣嘢。」她表示已揀好demo，但仍未錄音，「有嘗試創作嘅部分，但係咪第一首或者係咪真係會採用呢，就可能之後先至知道喇。」

成為首位出歌的VIVA成員，Carina是否與隊長身份有關，「可能都有啲關係嘅，其實係喺上年年尾，團綜之後就揀咗我做隊長，我都好多謝網民嘅投票，好多謝公司同事嘅支持啦，亦都係好多謝我三個隊友，因為對於我嚟講，一路都好想做好個團，所以用另一個角度去諗，我覺得都好希望自己嘅Solo係可以令到個團多啲人認識嘅，呢樣嘢都係我自己嘅目標，今次自己做先，但對於我嚟講其實Solo都未必話淨係得我一個做，只係可能個方式係佢哋變咗喺後面去support我，但係，我都好希望兩樣嘢可以同時兼顧，而做得好嘅。」

今年樂壇女新人競爭激烈，多個女團成員先後單飛出歌，包括COLLAR的王家晴(Candy)、蘇雅琳(Ivy So)、Lolly Talk的黃詠霖(Egg)等，當中有不少是《造星IV》學員，被外界譽為「仙界大戰」，她回應道：「I'm not！我唔係好仙氣呀，我覺得佢哋真係好靚呀因為。但係我覺得好開心嘅，成個樂壇百花齊放，然後都多咗好多女仔嘅聲音，所以我覺得今年一定會好好玩，同埋我亦好期待大家去睇唔同嘅Artist去做佢哋自己個歌，因為其實由《造星IV》開始認識佢哋，好多都係，見到佢哋有咁大嘅進步，同埋都去嘗試自己一個獨當一面嘅時候，我都好為佢哋開心囉。」至於可有幻想過年尾自己踏上頒獎台時，Carina即說：「呢樣嘢唔敢諗住啦！」