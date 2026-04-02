Christopher North逝世享年75歲　Ambrosia哀悼︰精神長存

在1970年代叱吒搖滾樂壇、以前衛與輕搖滾曲風風靡全球樂迷的Ambrosia樂隊創始元老兼靈魂鍵盤手Christopher North逝世，享年75歲。樂團官方Facebook已對外發布聲明證實了噩耗，但並未透露他的確切死因。

Christopher North為Ambrosia的創團元老，在Ambrosia的發展歷程中扮演著核心角色，且他的鍵盤演奏風格獨特，成為樂團音樂特色的重要組成部分。Ambrosia在70年代期間，以其創新的音樂編排和精緻的製作，定義了整個世代的搖滾樂風格，在搖滾樂史上留下深刻的印記。