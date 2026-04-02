Christopher North逝世享年75歲　Ambrosia哀悼︰精神長存

在1970年代叱吒搖滾樂壇、以前衛與輕搖滾曲風風靡全球樂迷的Ambrosia樂隊創始元老兼靈魂鍵盤手Christopher North逝世，享年75歲。樂團官方Facebook已對外發布聲明證實了噩耗，但並未透露他的確切死因。
Christopher North為Ambrosia的創團元老，在Ambrosia的發展歷程中扮演著核心角色，且他的鍵盤演奏風格獨特，成為樂團音樂特色的重要組成部分。Ambrosia在70年代期間，以其創新的音樂編排和精緻的製作，定義了整個世代的搖滾樂風格，在搖滾樂史上留下深刻的印記。
近年對抗喉癌
Christopher North的音樂生涯跨越數十年，見證了搖滾樂從興盛到演變的各個時代。他與Ambrosia夥伴們共同創作的作品，至今仍被全球樂迷廣為傳唱。其對音樂的執著與創新精神，為後世音樂人樹立了典範。不過他近年罹患喉癌，但以堅強的意志力對抗病魔，並繼續投身音樂事業。
Ambrosia於3月31日在Facebook專頁表達了對Christopher North的悼念，同時也感謝他多年來為樂團和全球樂迷所做的貢獻：「他就像一位擁有魔法的鍵盤巫師，自樂團創團以來，他為我們的每一場演出注入了無與倫比的張力與情感深度。」表示他的精神依然與音樂及他所愛的粉絲們緊緊相連。
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