蕭秉治獲封破億神曲製造機 宣布6月香港開騷感謝歌迷久等

台灣男歌手蕭秉治原於去年10月4日舉辦香港演唱會因故延期，日前他正式宣布，將於6月13日(星期六)晚上假新蒲崗東蒲胡李名靜體育館(東蒲)舉辦《活著 ALIVE》香港站，票價分別為$888、$688和$488三種，3月31日下午3時正開始於Cityline公開發售。這次是蕭秉治首度以個人之姿前往各城市開唱，期待香港演唱會能見到大家。

蕭秉治日前(3月27日)擔任五月天5525＋1《回到那一天》25周年巡迴演唱會香港站開場嘉賓，演唱《想悄悄住進你的靈魂》、《外人》和《勝利人生》，他感謝師兄給他機會到各地演出，也因為唱了五月天的開場，有很多歌迷在台下舉著應援牌為他應援，讓他很感動，帶給他很多力量。疼惜歌迷的蕭秉治也祭出限定VIP好禮，除了合照外，也獻上香港專屬貼紙，極具收藏價值。