香港國際電影節｜袁澧林感嘆《電競女孩》 欠宣傳經費 胡子彤deep V做大使

第50屆香港國際電影節（HKIFF）今日（1/4）隆重揭幕，袁澧林（Angela）與胡子彤擔任電影節宣傳大使。Angela表示很榮幸可以第二年擔任宣傳大使，自己本身是電影從業員又熱愛電影，這個崗位令她充滿使命感。胡子彤坦言很開心第一次擔任宣傳大使，令他有機會接觸到不同的導演。

談到他們以黑白配的造型出場，胡子彤真空穿上西裝褸，他笑謂本身入面有件裇衫，但不太合身加上天氣又熱，所以脫去入面的白裇衫。問到他是否因為《終章》操fit了body而令衣服不合身，他說︰「我幾時都fit，唔會因為一部電影，本身品牌俾我嘅衫好fit，只係要襯番師姐。」