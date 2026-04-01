香港國際電影節｜袁澧林感嘆《電競女孩》 欠宣傳經費 胡子彤deep V做大使

第50屆香港國際電影節（HKIFF）今日（1/4）隆重揭幕，袁澧林（Angela）與胡子彤擔任電影節宣傳大使。Angela表示很榮幸可以第二年擔任宣傳大使，自己本身是電影從業員又熱愛電影，這個崗位令她充滿使命感。胡子彤坦言很開心第一次擔任宣傳大使，令他有機會接觸到不同的導演。
談到他們以黑白配的造型出場，胡子彤真空穿上西裝褸，他笑謂本身入面有件裇衫，但不太合身加上天氣又熱，所以脫去入面的白裇衫。問到他是否因為《終章》操fit了body而令衣服不合身，他說︰「我幾時都fit，唔會因為一部電影，本身品牌俾我嘅衫好fit，只係要襯番師姐。」
天下一去啟德開騷？
問到胡子彤有沒有聽老闆古天樂的新歌，他立即哼幾句並指他將歷年不同角色放入MV內是很神奇，更謂︰「佢好似有個地方啟德，唔知有冇咩事發生！(你有冇份去啟德？)唔知呀！要問大佬，睇下有冇機會！」Angela表示自己未有時間睇，因為她近日非常忙。
宣傳欠經費
談到Angela主演的《電競女孩》出現排片不足的情況，她表示很感恩情況已經大有改善。她說︰「依家多返啲場次，首先網絡力量好厲害，可能過咗一、兩個禮排得番3場，之後導演好真誠po咗threads，之後去番5場。呢個星期有幾場我唔知，但我weekend去謝票都排到5、6場，已經算係咁。」她續指《電競女孩》僅得500萬製作費，緊絀的資金要應付CG、動作片，又沒有宣傳經費，全都要自己落手落腳去做，自己身邊的朋友也盡力幫手宣傳。在旁的胡子彤說︰「慢慢努力，彈返上去！」Angela亦引用電影入面一句說︰「係囉！明知輸，都要打！」