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娛樂
出版：2026-Apr-01 21:30
更新：2026-Apr-01 21:30

香港國際電影節｜鄧麗欣為新作《大分瓶》苦練打保齡 早聞吳雨霏想復出盼合唱(有片)

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鄧麗欣(Stephy)與周秀娜、AK江𤒹生合作的電影《大分瓶》將於4月9日在第50屆香港國際電影節舉行首映，今日(4月1日)她與湯仲星執導、監製陳慶嘉齊齊出席電影節揭幕禮。Stephy自言已有一段日子沒有作品上映，期待新作跟大家見面。她表示，這是兩年前拍的作品，早前配音再喚起回憶，「今次部戲講打保齡球，拍攝時都苦練咗一段時間，其實打得幾好，拍戲時都都係親身上陣，冇用替身，拍咗好多全中，好開心，但係已經荒廢咗。」

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自爆荒廢球技 不敢獻醜

Stephy表示預計電影將於年中正式上映，屆時會與觀眾一齊看首映。至於可會舉辦與fans打保齡的活動時，她笑問記者想做「球」，或是做保齡球瓶，接著認真表示，「其實都有要求過，我都幾好，當我仲識打時，係good idea！但而家會出醜，因為已唔記得點打。」至於可會與男友拍拖順便重新練習，她就表示不知有甚麼場地打保齡，並表示曾想家拍完戲繼續練習，但其後不了了之。

 未了解王子逃兵役事件

至於Cookies好姊妹吳雨霏(Kary)推出新歌，Stephy表示都是看IG才知，「其實以往同佢傾偈，佢都話過想出返嚟，但要照顧3個小朋友好忙。」至於可有機會合唱，她笑言：「睇佢賞唔賞面，賞面當然都好希望。」另外，王子邱勝翊逃兵役，Stephy就表示，「我昨晚去完旅行返嚟，剛才聽同事提及，所以未有了解是甚麼事。」

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