王梓軒與Aleksey合作重編《邊緣引力》 化身旅行KOL歐洲拍攝MV

王梓軒(Jonathan)近日與維也納小提琴家Aleksey Igudesman合作，為2018年作品《邊緣引力》重新編曲並於在歐洲多地拍攝MV，Jonathan特意化身旅行KOL，與樂迷分享靚景，「成個trip發生咗好多嘢，攞錯喼、班機delay，搞到我變咗『機場難民』，真係好瘋狂！總之靚景背後好多突發嘢發生，我自己睇返啲片都覺得好笑又好癲！」

Jonathan指，Aleksey古典喜劇雙人組合 Igudesman & Joo 的一員，曾與多位國際頂尖藝術家合作，像鋼琴家王羽佳、Billy Joel、John Malkovich及Hans Zimmer，兩人於2024年初，在香港藝穗會的一次合作認識，「Aleksey嘅小提琴演奏感覺毫無束缚，調皮遊走多種曲色。再深入傾計，發現佢私下同樣風趣幽默，對音樂創意充滿熱情，我哋傾落一拍即合，即刻拍板呢次嘅合作。」



