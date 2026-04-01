王梓軒與Aleksey合作重編《邊緣引力》 化身旅行KOL歐洲拍攝MV

王梓軒(Jonathan)近日與維也納小提琴家Aleksey Igudesman合作，為2018年作品《邊緣引力》重新編曲並於在歐洲多地拍攝MV，Jonathan特意化身旅行KOL，與樂迷分享靚景，「成個trip發生咗好多嘢，攞錯喼、班機delay，搞到我變咗『機場難民』，真係好瘋狂！總之靚景背後好多突發嘢發生，我自己睇返啲片都覺得好笑又好癲！」
Jonathan指，Aleksey古典喜劇雙人組合 Igudesman & Joo 的一員，曾與多位國際頂尖藝術家合作，像鋼琴家王羽佳、Billy Joel、John Malkovich及Hans Zimmer，兩人於2024年初，在香港藝穗會的一次合作認識，「Aleksey嘅小提琴演奏感覺毫無束缚，調皮遊走多種曲色。再深入傾計，發現佢私下同樣風趣幽默，對音樂創意充滿熱情，我哋傾落一拍即合，即刻拍板呢次嘅合作。」
這次《邊緣引力 feat. Aleksey Igudesman》弦樂版MV，獲得歐洲各地旅遊局與藝術團體攜手協助拍攝，Jonathan帶同攝製隊飛到「音樂之城」維也納，穿梭於不同的城市地標，最終隨著音樂與Aleksey相遇在奧地利美景宮美術館，兩人在世界十大名畫Gustav Klimt的《吻》前，以歌聲和小提琴互相碰撞，為作品添上更深層的意義。
談到拍攝難忘事，Jonathan表示如夢境一樣：「當時拍攝行程非常緊湊，可能一日要去好幾個地方拍攝，我哋拍攝的時候，會諗如何拍攝靚畫面，同時要尊重當地文化，兩者之間都花咗唔少心機。Aleksey仲講笑，如果想結婚可以幫手安排喺皇宮舉行，拍攝時真係好緊張，而家見到成品，自己同製作團隊都好滿意！」