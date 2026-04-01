施明病逝｜李泳豪貼媽咪黑白照悼念 首談兩母子關係

李家鼎前妻施明於本月21日因肺炎離世，享年74歲，由大孖李泳漢處理母親的身後事。他回覆傳媒表示通知了爸爸李家鼎，相信鼎爺會通知細孖李泳豪。事隔多日，李泳豪貼出跟施明的合照，並長文寫下對母親的思念。相中見到施明的頭部包了紗布，相信是攝於施明做完開腦手術之後，字裡行間亦揭示了近年他與母親的關係，當中提到「在這幾年實在是太多事情發生，許多流言蜚語和不實消息對我們造成很大的困擾，但你跟我說別人怎樣說不重要，重要是你知道媽是愛你的支持你的，同時我也知道我是愛媽的這樣便足夠了，畢竟很多事情我們都是控制不了，很被動和很無奈，選擇沉默或許是一個方法吧！」

有傳施明不滿李泳豪跟同齡的Agnes拍拖，於是她希望李泳豪婚後可以為李家開枝散葉，但她覺得Agnes屬高齡產婦，故建議李泳豪再觀察，但李泳豪最後還是跟Agnes結婚，自此兩母子關係變得疏離。李泳豪跟李泳漢的關係不算太好，坦言大家各有各忙甚少聯絡。當時施明跌親入院消息曝光後，李泳豪暗示有人放料︰「由始至終知道咩事，結婚又係咁，我不嬲都唔會高調講家事，冇人想俾人知道屋企人做手術，家人亦有共識唔會講出去。其實媽媽因咩事入院係佢嘅私隱，等佢好番佢自己想講就講，我同鼎爺都係唔會將家事四處張揚嘅人。」

李泳漢全文如下： 媽，至今天我仍未能接受到你的離開，傷痛到無法說話，心情未能平復，一切好像停頓下來……腦海中浮現著從小到大你倍伴著我的畫面… 我從小就不擅長說話所以想透過這封信向你表達這45年來我對你的心聲。 一歲時，我因被狗咬破頭而差點沒命，你抱著我往醫院急症室搶救，縫了160多針，輸了幾包血，我的命是你救回來的。 5歲時，開始懂得看電視，每天看著你主演的劇集因而受你的影響喜歡演戲，後來你帶着我參與我人生第一套電視劇集 （赤腳伸士）你教導我怎樣投入角色怎樣演戲，在往後當童星的那幾年你倍着我走過多小外景場地，多小個通宵拍攝，喜怒哀樂，這些畫面至今仍在我的腦海中。

在幼稚園年代，你每天開着車從相思灣到九龍塘送我們上學，當時你開的是Honda CRX的棍波系，我很喜歡看你在做轉波的動作,很有型 !也是受你的影響和遺傳吧，長大後和你一樣也很喜歡車亦因此成為了一個飄移車手。後來你說想學飄移，我帶著你到賽車場，起初是擔心你身體負荷不了，但你竟然在5分鐘內便可以完成一個原地打圈的動作，真心佩服！ 小學時，喜歡踢波的我，經常在小息時，將波踢出了界限街，我走去校務處打電話給你，你就在放第二個小息時，拿着一個新的足球,在大閘門外等着我。你會很嚴肅的責備我，但當時我看得出你擔心我放小息時冇波踢，你對我的愛我是感受到的。到現在我都經常和我的朋友和太太說起這件事。

15 歲時，你帶着我們兩兄弟到洛杉磯讀書，當時你正在出演《真情》但為了我們兩兄弟能好好學習，你放棄了繼續出演《真情》的機會，陪我們一起飛到洛杉磯求學。在放假時，我們拿着地圖在找路，在沒有Google map 的年代你竟然可以從Walnut 揸車到 Palm spring 而完全沒有走錯一條路，真的很厲害！ 2000 年你主持《怪談》的年代，當時亦是我拍攝電影的年代，我一有空便載你到有線電視台開工，我會坐在攝影棚後充當你的助手，聽你了講鬼故（我還當過你的嘉賓）收工後會一起到九龍城宵夜，那是多麼美好的年代……現在九龍城也是物是人非了。

在我回港再次投入拍攝工作的這27年裏，你陪着我經歷過許多波折、低潮和挫折的日子，你也是一個不太懂說話的媽媽但你會一直在旁陪着我，分享你的意見。你從來也很尊重我的決定，只要是我開心和正確的事你定必支持我，不干予也不給我壓力，我和你從小就很有默契，許多事情都盡在不言中，不需多說。 在這幾年實在是太多事情發生，許多流言蜚語和不實消息對我們造成很大的困擾，但你跟我說別人怎樣說不重要，重要是你知道媽是愛你的支持你的，同時我也知道我是愛媽的這樣便足夠了，畢竟很多事情我們都是控制不了，很被動和很無奈，選擇沉默或許是一個方法吧。

在你最後階段的這幾年，我們見面的地方只能在醫院，在每次有限的探病時間內，我會和你分享工作和家庭的事, 你亦會和我分享很多你的心事。 媽，你所吩咐的事和你心裏的想法我是不會忘記，我會聽你的話去做好自己，照顧好自己的家庭和身體。我感到非常榮幸能夠做你的兒子，感謝你這40多年來對我無微不至的照顧和教育，感謝您為我付出一切，願你在天堂沒有病痛只有安寧。 媽我愛你 次子 泳豪