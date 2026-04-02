Edan化身「女爵安」拍MV玩姊妹檔爭仔 開IG直播親揭搵「小如豬」做女主角原因

MIRROR成員呂爵安(Edan)自《Elevator》開始，幾乎每年愚人節都會推出新歌，今年Edan亦貫徹與「爵屎」的傳統，推出新歌《左手拖右手》，更首次與妹妹「小如豬」呂蕙如的兄妹檔演出，化身兩大「呂神」上演搞笑又浪漫的爭仔故事，將「ED偶像」的幽默本色發揮得淋漓盡致。昨晚他與小如豬在家裡開IG直播，親揭成功氹掂細妹獻出MV第一次的過程，原來一切始於Edan柴可夫接載妹妹，他即時問准小如豬後就爆料，「聽到佢話識唔到囝囝……」向來是「妹控」的Edan就忽發奇想，「俾你拍MV就可以揀男主角，仲可以任揀，就可識到囝囝。」當時兩人鬧著玩，小如豬亦興奮和應：「一聽到有得揀就應承咗。」

挺身護妹 唔使驚俾人鬧 原本沒打算親自執導的Edan，就聯絡MV導演郭健和監製Kelly，並開始認真構思故事，「阿妹一定演學生，從女生的角度構思MV故事，講阿妹鍾意咗同班同學，為了追佢而努力變好。」小如豬見Edan非常認真，就開始想縮沙，Edan續說，「佢問我會唔會喺度，或者出現多啲，驚俾人鬧。」為令妹妹安心，Edan就考慮自己參與演出，向來鬼主意多多的他，就萌生了自己跟妹妹一起爭仔的故事。小如豬表示：「其實我已諗好點reject佢！」Edan就在妹妹面前打電話給導演，講出故事構思，以表明態度認真，已落實籌備，並挺身護妹，「唔使驚俾人鬧，又唔係做俾佢哋睇，難得個劇本好以令我哋兩妹妹咁出現，都好黐線，做唔到第二次，咁可愛嘅故事，當作回憶都好。」小如豬笑言自己才是被「愚」的一位：「你會發覺其實係reject唔到佢，最後半推半就上場…」

兄妹互窒 互相欣賞 至於備受兩大「呂神」青睞的帥氣學長一角，則找了小鮮肉男團ZPOT成員張肇維（Gordon）演出，Edan說：「今次想找一位新面孔的男生演中學師兄，年齡與感覺要跟妹妹相符，不其然想起ZPOT，心想『後生靚仔，正喎！』，我要特別多謝Gordon，不但參與演出，更慘被我大整蠱，而且『幾堅』，先在此跟他說聲對不起，但大家可以透過整蠱過程看到Gordon的可愛與親和力，而且對工作相當認真。」而小如豬就在陸運會推鉛球跑步跳遠等，為搏男神望一眼，猶如天生神力，極盡誇張。零演出經驗的她，獲導演呂爵安大讚表現出色，「阿妹最初有啲偶包，我就話唔使，叫佢誇張啲做…」小如豬笑：「我都唔想，但佢一直話：『太靚喇太靚喇…』」Edan指時間緊迫，故要求更為嚴格，而小如豬就讚哥哥度橋有一手，拍攝前所有分鏡、拍攝角度和AI效果都已度好。而MV的學校場景在Edan母校拍攝，連髮型師Man和化妝師Sang都粉墨登場，分別飾演「E小姐」男伴和「呂爵安中學」校長，Man更要跟「女爵安」扮咀嘴。

向來零偶包的Edan，在新歌《左手拖右手》MV中反串又反串，除了戴上假髮及穿上校裙化身「呂同學」外，又穿上誇張波點裙現身學校晚會，而髮型師阿Man亦再度跨刀演出，笑爆全場！Edan說：「因為大家一直說我跟妹妹似樣，所以我便獻出第一次反串做『女爵安』，兩個似樣的人去爭取Gordon的歡心，令整件事更加黐線、更加搞笑！今次是第一次，也是特別的一次，同時是唯一一次，之後很難再有這個機會扮女生了吧！』小如豬笑言，「望住阿哥扮女人，其實都幾衝擊，仲要同我拍埋啲咁Kam嘅情節，我居然同阿哥爭男仔。睇番片段，阿哥又真係幾靚……我真係好擔心影出嚟，我會輸俾個男扮女裝嘅泰國人。好彩拍出嚟我都係覺得，我比阿哥略勝一籌。」

「妹控導演」激讚小如豬一點就明 雖然「女爵安」甫出道便宣佈「退出」，但身為「妹控」的Edan激讚「小如豬」演戲天份極高，在MV中使出渾身解數與「呂同學」競逐Gordon學長的歡心，甚至鬧交鬧到扯頭髮的場口亦輕鬆完成，表現遠超100分，足足有200分！Edan說：「作為導演，這位演員的表現有200分，十分滿意妹妹的表現！自己本身對妹妹相當有信心，事前已覺得她一定做得到我的要求，事後再諗深一層，其實小如根本沒有上過表演課，亦從沒在鏡頭前演過戲，但很多表情和動作一點就明，超級犀利、超級誇張！」

首次幕前演出的小如豬表現固然亮眼，但第二次執導筒拍MV的呂導同樣成熟了不少，Edan說：「今次再做MV導演比《純銀子彈》時更加成熟、更有信心、更有把握，而且製作過程極之認真，早已計劃好每個分鏡，現場再作出調整，亦要衷心感謝團隊幫忙，大家攜手合力拍出我想要的畫面，100%做到我要的效果，令我獲得極緻滿足感！」