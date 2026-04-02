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娛樂
出版：2026-Apr-02 11:00
更新：2026-Apr-02 11:00

Gordon@ZPOT慘被呂爵安玩爆大整蠱 為拍Edan新歌MV練拳七日減五公斤

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Gordon@Zpot在呂爵安新歌《左手拖右手》中，與小如豬演一對。

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呂爵安(Edan)於昨日愚人節推出新歌《左手拖右手》，親自執導並化身「女爵安」參演MV，獲妹妹「小如豬」首肯擔任女主角，當然要為妹妹精心挑選小鮮肉男主角，最後由男團ZPOT成員張肇維(Gordon)獻出MV第一次。向來鬼主意多多的Edan更構思的整蠱大計，他昨晚與小如豬開IG live期間，邀請Gordon加入，自爆「玩爆你Gordon」的詳情，原來入世未深的小師弟以為要在MV打拳，認真練真，在七日內減掉5磅，更苦練騎呢台詞，務求拍攝時一字不漏，直至到拍攝當日才知一切是為愚人節預備的世紀大騙局。

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Edan在昨晚的IG Live透露，其實他一早已選定了Gordon做男主角，但從Zpot經理人口中得知Gordon為人單純兼好蠢，經常被團欺，於是就夾計大整蠱，騙他說要試鏡，他憶述，「經理人話Gordon打拳好勁，試鏡當日要佢打拳，仲要打到成身汗。」兩人演戲做全套，過了幾天才通知Gordon試鏡成功，Gordon興奮得圍圈狂跑，然後被告知要練拳減磅，Gordon表示：「我有食嘢，但就七日內減咗5kg。」其間Edan更要求他每次練拳都要拍片為證，Edan以手機展示Gordon練拳片段，笑言「Gordon真係好cute，好純真嘅小男孩。」

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另一邊廂，Gordon尷尬得不得掩面低頭，「Mary(經理人)仲要我自己帶衫去。」當知道女主角是小如豬時，更是立即「O嘴」。Gordon的確非常認真，當聽了Edan講述「超kam」的MV故事，劇情指由他飾演的男主角一直喜歡小如豬，但女方往外地升學而未能成為情侶，後來小如豬在外地被男生欺凌，他為了保護女方而學打拳，15年後終在擂台上與欺凌小如豬的男生相遇。Gordon不但練打拳，更為了背一段又長又Kam的對白，連錄音都在背誦，直至拍攝MV當日去到現場，才知自被整蠱！不過，Gordon雖臨場才得知真劇情，但仍交足戲，獲Edan大讚比自己當年初次戲的表現更自然，Gordon就表示，平時看Edan都是搞笑一面，但估不到原來做導演時非常認真，事前已度好分鏡、角度和AI特效，非常專業，唯一投訴是MV中的Gordon「大衛像」，遮住下體的葉子太細，相當搞笑。而「玩爆你Gordon」的片段稍後將於Edan的YouTube頻道發放。

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